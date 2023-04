¡Cristo es la Respuesta! | Los Dos Cimientos

Mateo 7:24 al 29

La Biblia nos da una enseñanza muy clara en cuanto a nuestra relación con la Palabra de Dios, y es que es verdad que Dios hará con nosotros conforme nosotros hagamos con su Palabra.

El pasaje de Mateo 7:24 al 29, comienza de la siguiente manera diciendo: “Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca”. Antes de continuar, deseo aclarar que ciertamente la Roca, es una manera de nombrar al Señor Jesucristo; y en este caso cuando menciona la roca, pero en este caso se está refiriendo a escuchar la Palabra de Dios y llevarla a cabo, obedeciéndola y poniéndola en práctica.

Continuando con el pasaje, dice en el versículo 25 “Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca”. La casa representa la vida de una persona sobre la cual descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos que golpearon, eso representa las dificultades y adversidad, pero aunque todo esto vino a la vida de esa persona, por cuanto puso en práctica la Palabra de Dios, no cayó, se mantuvo firme y pudo seguir adelante.

El contraste de lo que venimos hablando, lo encontramos en los versículos 26 y 27 donde dice: “Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina”. Es importante notar que la adversidad, las pruebas y las dificultades, vinieron sobre el hombre prudente y sobre el hombre insensato, y lo que hizo la diferencia, es que el primero fue obediente a la Palabra de Dios y el otro no lo hizo conforme a la Biblia enseña y por esa razón, cayó y fue grande su ruina.

Ahora, quisiera hacer algunas reflexiones respecto a esta enseñanza; y claro que es importante conocer y saber la Palabra de Dios; pero es necesario entender que la bendición del Señor la tendremos cuando la obedecemos, cuando la ponemos en práctica. En Santiago 1:22 dice: “Pero sed hacedores de la Palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros misamos”. Una persona que piensa que por oír, conocer y saber la Palabra de Dios, con eso vendrá bendición sobre su vida, está equivocado, como dice la Biblia, está engañado, por eso dice el versículo 25 “Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace”. Aquí podemos notar nuevamente, que el ser bienaventurados (Supremamente bendecidos), solamente vendrá a nuestra vida, hasta el momento en que seamos hacedores de la Palabra de Dios; creo que el problema de muchos cristianos, es que no tienen bendición sobre su vida, no porque no conozcan la Palabra de Dios, si no porque aunque la conocen, no la ponen en práctica, y aunque Dios desea bendecirles, no sucede porque son o somos desobedientes a su Palabra.

Con el paso del tiempo he conocido muchos cristianos y aun lo he visto en mi propia vida, que aunque pasan los años y vamos de manera regular a la iglesia, no se ve la bendición de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra familia; y es allí donde deberíamos preguntarnos, si la razón es que necesitamos tomar el ejemplo de ese hombre prudente que edifica sobre la Roca y dejemos de edificar sobre la arena de nuestra desobediencia a su Palabra. ¡Amén!

