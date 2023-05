¡Cristo es la respuesta! | Los Alcances De La Oración

Hechos 12:1 al 19

Cuando leo este pasaje llama mi atención, ya que aquí se nos narra acerca de la muerte de Jacobo y que Pedro es encarcelado; después Pedro es liberado de la prisión.

Quisiera comenzar con lo que dice Hechos 12:5 que dice: “Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía oración por él”. La manera en que la iglesia estaba orando, era sin cesar, de manera continua lo estuvieron llevando a cabo. Ahora, no es difícil imaginar que oraban que Dios guardara la vida de pedro y que lo dejaran en libertad.

En los versículos del 7 al 11 dice: “Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel; y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: Cíñete, y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en tu manto, y sígueme. Y saliendo, le seguía; pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma; y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba”. Estoy convencido que todo esto que sucedió, fue la respuesta a las oraciones de la iglesia, mas sin embargo, lo que sucede a continuación, es algo que debemos de tomar en cuenta y tener la expectativa de los alcances de la oración.

En los versículos 12 al 16 podemos leer: “Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: ¡Es su ángel! Mas Pedro persistía en llamar; y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos”. Aquí para empezar, cuando la joven avisó de que era Pedro quien llamaba, ellos la trataron con rudeza, y le dijeron “Estás loca”, y como ella lo aseguró, le dijeron “Es su ángel”, como queriendo suavizar las cosas o seguirle la corriente a la muchacha, más como Pedro persistió en llamar, le abrieron y lo vieron; no lo podían creer, se quedaron asombrados, desconcertados; la pregunta es: ¿No es por eso que estaban orando?, ¿no estaban pidiendo por la liberación de Pedro?, ¿de verdad oraban con la convicción de que Dios respondería esa oración? O tal vez solo lo hicieron como merito trámite.

Lo cierto es que la Biblia nos habla acerca de los alcances de la oración. Por ejemplo, en Efesios 3:20 dice: “Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros”. Qué bendición saber que en todas las cosas que le pidamos a Dios, Él dice que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que alcanzamos a entender. Oh! Que el Señor nos de la gracia de vivir con la expectativa de los alcances de la oración. ¡Amén!

Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí.

Calle Nube #560, colonia Garita de Jalisco.

Teléfono: 444-841-5387.

Horario: Domingo: 10:00 A.M. 12:00 P.M. y 6:00 P.M. Miércoles 7:00 P.M.