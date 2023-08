¡Cristo es la Respuesta! | Las Promesas De Dios

Josué 21:45 y 23:14

Recientemente leí un par de versículos que hablan acerca de las promesas de Dios. Quiero comenzar diciéndole que gracias a Dios tenemos sus promesas, y podemos conocerlas por medio de la Biblia.

En nuestra iglesia tenemos un himno que dice: “Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado; grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré”.

En esta ocasión quiero hablar un poco acerca de las promesas de Dios. En Josué 21:45 dice: “No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió”. En Josué 23:14 al final dice: “…Que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros; todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas”. Aquí se repite que las promesas que el Señor hace son verdad, se cumplen, en ellas se puede confiar.

Cuando tengo la oportunidad de hablar con gente acerca del evangelio, comienzo con decirles acerca de nuestra condición de que todos somos pecadores; luego les hablo de la consecuencia por nuestra condición, que no es otra cosa que la condenación eterna, estar separados de Dios para siempre; pero también les digo acerca del remedio de nuestra condición que es: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito (Jesús), para todo aquél que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna”(Juan 3:16). Cuando una persona toma la decisión de aceptar a Cristo, de recibirlo como su único y suficiente Salvador. Les pregunto: ¿El día que usted muera a dónde va a ir su alma?; la persona generalmente me responde: “Al cielo, a la presencia de Dios”; y le hago otra pregunta: ¿Quién se lo dijo?, la persona comúnmente me dice que Dios, y le vuelvo a preguntar: ¿Y podemos confiar en lo que Dios dice? Y la respuesta que me dan es afirmativa; y para confirmar usualmente les digo que claro que podemos confiar en lo que Dios dice. Podemos dudar de lo que los hombres nos dicen, de que a veces cumplen y a veces no lo hacen; aun podemos dudar de lo que nosotros decimos, porque a veces cumplimos, pero otras veces no. Pero lo que Dios dice, siempre podemos confiar, porque Él siempre cumple lo que promete. ¡Amén!

Otra característica que encontramos en estos versículos acerca de las promesas de Dios, es que son buenas. En Josué 21:45 dice: “No faltó palabra de todas las buenas promesas…” y en Josué 23:14 dice: “…No ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho…”. Otro versículo favorito que tengo es Jeremías 29:11 que dice: “Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis”. Uno de los atributos del carácter de Dios, es que Él es bueno, y consecuentemente por sus promesas busca mostrar su bondad; Él no desea nuestro mal, no busca perjudicarnos o dañarnos; Él quiere nuestro bien, y es por medio de sus promesas que quiere mostrarlo a nuestra vida.

Termino diciendo que cuando yo era un joven, tenía mi Biblia donde se podía ver en apartado los versículos que podía ver según mi necesidad; si estaba triste, desanimado y confundido; y todavía recuerdo buscar esos pasajes, y de alguna manera comenzar a confiar en su Palabra, en sus promesas; y créame, han sido de apoyo poderoso de mi fe.

Usted, ¿Conoce las promesas de Dios?, y si las conoce ¿Está confiando en ellas?

Oh, que el Señor nos ayude a que así sea.

