¡Cristo es la respuesta! | Las Maquinaciones de Satanás

2 Corintios 2:11

La Biblia dice en 2 Corintios 2:11 “Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones”. Es bien importante saber y entender que Satanás de una u otra forma siempre estará buscando la manera de tomar ventaja sobre nuestra vida; y si somos sabios, deberíamos de estar muy atentos y al pendiente para que el diablo no gane ventaja alguna sobre nosotros, y para que eso sea posible, no debemos de ignorar sus maquinaciones.

En términos bien prácticos creo que una forma en que el enemigo toma mucha ventaja es por medio de distraernos con muchas cosas de tal manera que cuando menos nos damos cuenta, el diablo está cumpliendo su propósito en nuestra vida, en la familia, en el matrimonio y en todas las áreas; y su propósito es: “Robar, matar y destruir”.

En esta ocasión deseo dar parte de mi testimonio en donde Satanás me estaba distrayendo y de esa manera, él estaba tomando mucha ventaja en mi vida, y primeramente fue a través del celular, y claro que en ninguna manera deseo “Satanizar” el uso del celular, porque creo que es una herramienta que si se usa de manera correcta es una bendición, El asunto es que en mi caso me di cuenta que le estaba dando demasiado tiempo al estar en You Tuve, en WhatsApp, y no viendo ni haciendo cosas malas, pero sin duda esto demanda tiempo, y por cierto, déjeme decirle que uno de los haberes más valiosos que tenemos como personas, es el tiempo; y lamentablemente, no lo estamos aprovechando, y minutos y a veces horas al día son dedicados al teléfono celular, pudiendo ocupar el tiempo en cosas importantes, como el convivir y pasar tiempo con la familia que es tan necesario hacerlo.

Recientemente el pastor de nuestra iglesia dijo que una persona en su vida dedica 9 años, si, 9 años de su vida en las redes sociales; y créame que lo que acabo de mencionar, es una de las maquinaciones de Satanás para destruirnos.

Otra distracción, es que aunque tengo 32 años de haber recibido a Cristo como mi salvador, hace ya unos meses que me di cuenta que entre en un juego con unos hermanos de la iglesia, en donde ellos me criticaban, yo también los criticaba, si ellos murmuraban, yo también murmuraba, si ellos lastimaban, yo hacía exactamente lo mismo; esto claro que me avergüenza decirlo; pero gracias a Dios le pedí perdón, me arrepentí, y hoy con todo mi corazón deseo poner en practica lo que la Biblia dice, “No seas vencido de lo malo, pero con el bien vence el mal” (Rom.12:14-21).

Finalmente, me percaté que otro distractor, era que a veces yo estaba mirando lo que no debería de ver, especialmente en mis traslados de un lugar a otro, al ir manejando o caminando, el problema es que no solo es mirar, pues luego eso ocupa pensamientos y posteriormente acciones; y todo esto demanda tiempo, y honestamente le digo que es muchísimo tiempo.

Que el Señor nos dé la gracia de no ignorar las maquinaciones de Satanás para que no gane ventaja alguna en nosotros. ¡Amén!

