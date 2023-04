¡Cristo es la respuesta! | La Única Bendición Eterna

La gente hoy en día quiere ser bendecida de muchas maneras y muchas formas; buscan la bendición material, familiar, espiritual y física. Muchas de estas personas viven afanadas buscando estas bendiciones, las buscan a través de religión, a través de pensar que teniendo un buen comportamiento y buenas obras alcanzarán las mayores bendiciones, muchos las buscan a través del dinero pensando que por dar a la caridad o regalar dinero a ciertas causas alcanzarán una bendición mejor y duradera.

Déjeme decirle que estás cosas no son malas: el asistir a la iglesia, el hacer buenas obras y el dar dinero a causas de la caridad, pero esto jamás le dará una bendición eterna. Usted se preguntará ¿de verdad hay alguna bendición eterna? Mi respuesta es sí, esta es la mejor bendición que usted puede obtener. ¿Cuál es esa bendición? La vida eterna.

¿Qué incluye esta bendición? Primero debe entender que Dios está más interesado en bendecirle con la vida eterna que en darle tal vez aquellas cosas que usted anhela como cosas materiales, familiares, físicas, etc. Pero Dios es tan bueno que si usted acepta la bendición de la vida eterna, Dios le bendice en todas las demás áreas, pero primero debe aceptar esta bendición.

Para aceptar esta bendición de la vida eterna usted debe entender lo siguiente:

Esta bendición fue planeada por Dios desde la eternidad. Gen.12:2,3. 1Ped. 1:18-21 Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo para poder bendecir al hombre con la vida eterna. Dios le había dicho a Abraham “en ti serán benditas todas las familias de la tierra” ya que de la descendía de Abraham sería el pueblo judío y de allí nacería el Mesías Cristo Jesús.

Esta bendición no la merecemos, es por gracia. Efesios.2:8, Rom.5:8. Nos dice “por gracias sois salvos”, “aunque siendo aún pecadores”, esto quiere decir que gracia es un don o favor inmerecido, usted y yo no lo merecemos por nuestra condición de pecado, somos pecadores y nacimos en pecado por lo cual nuestro único castigo es el infierno. AP.21:8 Rom.6:23.

Esta bendición tuvo un precio: La sangre preciosa de Cristo Jesús. 1Ped.1:18-19, Jn.3:16. “Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir…. pagado con la preciosa sangre de Cristo”, “Dios ha dado a su hijo unigénito”. Como lo vimos en el punto anterior somos pecadores inmerecedores de esta bendición, pero Dios nos amó tanto que se hizo hombre; Jesús el hijo de Dios que vino a morir por nosotros y pagó en la cruz todos nuestros pecados y resucitó al tercer día. Dios a través de Cristo pago nuestra deuda para que esta bendición de la vida eterna fuera gratuita para nosotros.

Esta bendición se recibe por fe en la obra de Jesús y arrepentimiento de nuestros pecados. Jn.3:16, Hch.3:19. La Biblia nos dice: “para que todo aquel que en El cree no se pierda más tenga vida eterna” y también dice “arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados”. Para obtener esa bendición solo hay que creer en Jesús no hay otra cosa, el mismo lo dijo el que cree en mí tiene vida eterna, no dice tendrá, dice tiene en ese momento que creemos, recibimos esa bendición de la vida eterna

Así que amigo, si usted busca ser bendecido por Dios busque la bendición eterna. Recuerde fue planeada por Dios para la humanidad, no la merecemos, pero Dios no la da por gracia, fue pagada por Cristo en la cruz y se recibe por fe; si usted quiere obtener esta bendición crea en Jesús de todo su corazón, pídasela a Él y goce esta bendición la vida eterna y todo lo que viene en ella.

Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí

Calle Nube #560, colonia Garita de Jalisco

Teléfono: 444-841-5387

Horarios: Domingo: 10:00 A.M. 12:00 P.M. y 6:00 P.M. Miércoles 7:00 P.M.

