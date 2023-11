¡Cristo es la Respuesta! | La Sobriedad

Quiero comenzar en esta ocasión definiendo la palabra “Sobriedad”, que significa: La ausencia de neurosis o ingobernabilidad emocional con la presencia activa de un conjunto de dones o virtudes. Otro significado es: No estar bajo los efectos del alcohol.

Para iniciar, deseo comentarles que al considerar el significado de la esta palabra, ya hay varias cosas que pudiéramos reflexionar; por ejemplo, de una manera muy sencilla, pudiéramos decir que una persona sobria, es aquella que está en sus cabales, que razona, que piensa, que es dueña de sí misma, que no se deja llevar por las circunstancias, sino que en medio de problemas y dificultades del diario, se mantiene serena, es calmada; que entiende que estando sobrio es la única manera que podrá hacer frente a cualquier situación y podrá salir adelante.

Pero alguien que no es sobrio es todo lo contrario, no está en sus cabales, no razona, no piensa, hace las cosas dominado por sus emociones y circunstancias; y creo que la mayoría vivimos así, cuando menos acordamos ya dijimos lo que nunca deberíamos haber dicho, o hacemos lo que no deberíamos hacer. Tal vez le suenen familiares las siguientes frases como: “Es que si ya me conocen, para qué me hacen enojar”, “Es que soy de mecha corta”, “Es que se me subió el apellido” (digo, ¿qué culpa tienen nuestros antepasados?) “Es que, tú me provocas”, “El que me busca, me encuentra”; etc, etc.

La falta de sobriedad puede aplicar en otras áreas de la vida, pues a veces hablamos lo que pensamos, y luego nos metemos en problemas; y luego nos justificamos o nos excusamos con decir: “Es que yo soy franco y directo”, cuando si somos honestos, al fin de cuentas es nuestra falta de sobriedad. Muchas veces al estar en un lugar público como un restaurante, una farmacia o un consultorio, en lugar de hablar, gritamos; y si alguien cuenta algo gracioso, nosotros reaccionamos con unas carcajadas que se escuchan en todos lados, y quienes están a nuestro lado, se apenan sintiendo pena ajena, y todo simple y sencillamente por falta de sobriedad.

Actualmente tengo 56 años, y gracias a Dios he podido ver que el San Luis Potosí que conocí de niño y de joven, nada tiene que ver con ahora; y creo que algo que nos hace falta a todos es sobriedad; a donde quiera que voy, veo más relajamiento en la manera de hablar, de vestir, de actuar, de pensar; y lo único que pienso es que cuanta falta nos hace considerar lo que dice 1 Pedro 5:8 “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar”. Que el Señor nos ayude a vivir en sobriedad.

