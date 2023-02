¡Cristo es la respuesta! | La Paciencia Santiago 5:7-11

Uno de los atributos del carácter divino, es la paciencia. Varias veces yo he pensado qué sería de mi vida si Dios no me hubiera tenido paciencia; y le doy gracias a Dios por ello; y esa paciencia ha sido para con todos nosotros, pues dice en 2 Pedro 3:9 “El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento”. Esto lo dice refiriéndose a la venida del Señor Jesucristo. Lo cierto, es que si el Señor no nos tuviera paciencia, ya hace tiempo que hubiera enviado un rayo del cielo y nos hubiera consumido; mas sin embargo, Él ha sido paciente.

Ahora, Dios también espera que nosotros seamos pacientes, en Santiago 5:7 y 8 dice: “Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque la venida del Señor se acerca”. Aquí la Palabra nos dice que en lo que Dios primeramente quiere que tengamos paciencia, es acerca de su venida; en Hechos 1:10 y 11 cuando Jesús ascendió al cielo, el mensaje de los dos varones con vestiduras blancas fue: “¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.” En 1 Corintios 16:22 dice: “El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene”. El Señor espera que todo creyente, esté con el deseo y la expectativa de su venida, entre los cristianos que vivían en Roma, cuando estos eran perseguidos y llevados al circo Romano para ser devorados por los leones, un grito de ánimo y aliento entre ellos era “El Señor viene”, que es la palabra “Maranata”. En cuanto a esto, Dios quiere que seamos pacientes.

Todo cristiano debería dolerse del cómo se encuentra nuestra sociedad, de cuanta maldad existe, de cómo el pecado abunda; aún problemas y dificultades que enfrenamos nos deben llevar a desear que Cristo venga; pero Él nos dice que seamos pacientes, y creo que esto se puede aplicar a nuestra vida espiritual; a veces queremos ver resultados de la noche a la mañana, de un día para otro, y nos desesperamos; pero Dios dice en Gálatas 6:9 “No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos”. Pero para eso se requiere tener paciencia.

Continuando con el pasaje de Santiago, en el versículo 9 dice: “Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados; he aquí, el juez está delante de la puerta”. Tomando en cuenta el contexto, no es difícil imaginar que el Señor quiere que en nuestra relación con los demás tengamos paciencia, no quiere que seamos intolerantes; en Colosenses 3:13 dice: “soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros”. Una vez más si vamos a actuar de esa manera, necesitamos ser pacientes.

Finalmente, Dios quiere que seamos pacientes en el sufrimiento, pues en Santiago 5:11 dice: “He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo”. Qué consuelo que a fin de cuentas, el Señor nos dará todo lo que necesitamos para seguir adelante a pesar del sufrimiento. Oh, que el Señor nos permita vivir con paciencia para la gloria y honra de su nombre. ¡Amén!

