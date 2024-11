¡Cristo es la Respuesta! | La Misericordia de Dios

Lamentaciones 3:21 al 23

Por Víctor Hugo Guel González

Uno de los atributos de Dios que más valoro y aprecio, es su misericordia; y unos de mis versículos favoritos viene en Lamentaciones 3:21 al 23 que dice: “Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad”. En esta ocasión quiero hacer algunas reflexiones acerca de la misericordia de Dios, esperando que sean de bendición a la vida de todos nosotros.

Lo primero que es necesario considerar, es que “por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos”. También dice la Biblia en el Salmo 103:8 al 11 “Misericordioso y clemente es Jehová; lento para la ira, y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen”. Tenemos que tomar en cuenta que la misericordia de Dios ha sido grande, pues han sido muchos nuestros pecados, pues es la condición de todo ser humano, dice en Romanos 3:10-12 “No hay justo, ni aun uno; no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno”. La razón por la cual esta es nuestra condición lo dice Romanos 3:23 “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”. Tenemos que entender que somos pecadores, pues pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión. Imaginemos que una persona peca tres veces al día, que tiene un mal pensamiento, dice una mala palabra y tiene una mala actitud; en un mes serían alrededor de 100 pecados, en un año 1000; y si esa persona vive 70 u 80 años ciertamente la misericordia de Dios es muy grande en nuestra vida para que todos esos pecados sean perdonados. Hace más de 2000 años, Cristo murió en la cruz del calvario para pagar por todos nuestros pecados, pues dice en Juan 1:29 “El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”.

Si usted desea saber más acerca de la misericordia de Dios, le invitamos este próximo domingo 24 de noviembre en los horarios de las 10:00 A.M. y 12:00 P.M. a nuestra iglesia ubicada en calle Nube #560 en la colonia Garita de Jalisco a festejar “El Día del Amigo”, donde usted podrá escuchar más acerca de este precioso tema. ¡Amén!