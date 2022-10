¡Cristo es la respuesta! | La justificación de Dios

Romanos 5:1

Martín Lutero se angustiaba con la preguntaba: ¿Cómo consigo yo la justificación de Dios? La doctrina romano-católica no le ayudaba en eso, la iglesia enseña que, si tú recibes los sacramentos, esos te hacen partícipe de la gracia y la justificación con Dios. Pero Lutero no encontraba sosiego.

La doctrina romana dice también que tú debes confesar tus pecados al sacerdote, él puede dar la absolución y entonces tienes el verdadero perdón. Pero a Lutero eso no le daba la paz. Esa paz tampoco la encontró haciendo buenas obras, pues se flagelaba a sí mismo, metía guisantes secos en sus zapatos, así se torturaba para ser mejor y no tener menos pensamientos malos. Pero tampoco eso no le ayudaba. Después le toco ir a un viaje a Roma, y subió de rodillas la escalinata de Pilato, pero no le trajo solución alguna. Después de esto, tomó la determinación de ir a buscar en la Palabra de Dios. Aunque eso no se utilizaba en la tradición católica; pues por parte de la iglesia oficial, eso tampoco se recomendaba. Por suerte había personas en el entorno de Lutero que le indicaban la lectura de la Palabra de Dios.

Después de mucho buscar y de una angustiosa lucha, Lutero llegó a la luz desde la Palabra de Dios que dice: “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo”. Eso fue para él la puerta al cielo, su corazón agotado encontró reposo por la fe en Cristo. Entonces pudo creer que el Señor Jesús había cargado con su culpa por el pecado y así halló paz, pues Dios sólo puede estar satisfecho con el pago completo por la culpa, y ese pago lo completó Jesucristo en la cruz del calvario. Lutero jamás por sí mismo podía pagar el precio por sus pecados, eso sólo lo ha pagado el Señor Jesús. Quienes por la fe le aceptan a Jesús y Su justicia, se encuentra justo delante de Dios y estará en paz con Él. Es la fe de su obra redentora. El apoyarnos en la Palabra de Dios y en Cristo, en su obra consumada, fue lo que Lutero tuvo que aprender, mejor dicho, eso lo tuvo que recibir del Señor, entonces su alma estaba salva y justificada.

Ese es el corazón de la Reforma: La justificación del pecador por la gracia. Sólo por Cristo, es cosa de la fe, esa fe no es algo que el hombre pueda elaborar, porque esa fe es la obra el Espíritu Santo por la Palabra de Dios, por eso es de vital importancia el anuncio de la Palabra y anunciar a Cristo.

Es un milagro inexplicable que el Señor justifique a las personas por medio de la fe y le otorgue su gracia. De ahí se deduce su incomprensible amor hacia el pecador. Para eso dio a su propio Hijo hasta la muerte de la cruz, y eso por una persona como tú o como yo.

