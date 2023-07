¡Cristo es la Respuesta! | La Importancia De La Palabra de Dios

Génesis 1:1-3

Por Víctor Hugo Guel González

La Biblia dice en Genesis 1:1-3 “En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz”. Aquí la Palabra “Crear”, viene del original “Bara”, que significa “Crear”, pero a partir de la nada.

Hace tiempo, escuché un ejemplo sobre este tema que se me hizo muy interesante, y dice que. Un pintor para llevar a cabo una pintura, necesita varias cosas, como las pinturas, los pinceles, el caballete, un lienzo, en algunos casos un modelo, etc. Pero Dios no necesitó nada para llevar a cabo su creación; pues como vemos en Génesis 1:3 “Y dijo Dios: Sea la luz, y fue la luz”. Y es que por medio de su Palabra es que el Señor llevó a cabo su creación; de allí radica la importancia y el poder de su Palabra. Al comienzo del versículo 2 dice: “Y la tierra estaba desordenada y vacía…” Dios por medio de su Palabra puso orden y llenó la tierra.

Es interesante, que esto mismo puede llegar a suceder en la vida de una persona, pues en el Salmo 19:7 dice “La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma…” Este es el testimonio de muchos. Recuerdo Hace tiempo un misionero dijo que cuando llegó a cierto lugar de México para traducir la Biblia en el dialecto de ese pueblo, se vio en la necesidad de contratar a alguien de la región para que lo apoyaran en la traducción, y entre ellos contrató al juez del pueblo, el cual después de varios meses de estarlo apoyando en esa labor, llegó un día por la noche a tocar la puerta de su casa y le dijo que no sabía lo que estaba sucediendo con él, ya que desde que estaba trabajando con él en la traducción de la Biblia, empezó a notar varios cambios en su comportamiento, entre ellos había perdido el deseo de tomar vino, de decir malas palabras, aun de golpear a su esposa; y es que la Palabra de Dios tiene el poder de cambiar y transformar una vida al convertir su alma.

En mi caso, recuerdo que en mi juventud cuando leía un libro y me percataba de que incluía versículos bíblicos, dejaba de leerlo y no tomaba en cuenta lo que decía; pero con el tiempo Dios obró en mi vida de tal forma que fui conociendo su Palabra, y estuve bajo su influencia; y hoy en día, pienso de manera muy distinta, de tal forma, que prefiero que los libros o artículos que leo, tengan sustento con la Palabra de Dios, pues es la que ha hecho la diferencia en mi vida. ¡Amén!

También dice en Isaías 55:10-11 “Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié”. Aquí se nos vuelve a mostrar la importancia de la Palabra de Dios, ya que esta cumplirá el propósito divino, será prosperada, no regresa vacía. Nunca será en vano cada vez que la leamos, cada vez que la compartimos, cada vez que la ponemos en práctica.

Oh, que el Señor nos ayude a considerar la importancia de su bendita Palabra y le demos prioridad en nuestra vida. ¡Amén!

Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí.

Calle Nube #560, colonia Garita de Jalisco.

Teléfono: 444-841-5387