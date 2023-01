¡Cristo es la respuesta ! | La importancia de la oración

Efesios 6:18 al 20

Recientemente tuve un devocional con algunos jóvenes y maestros de nuestra Escuela Cristiana y pensé en un versículo que tuviera que ver con la oración; y recordé acerca de este pasaje en Efesios 6:18 al 20, donde nos dice que parte de la armadura del cristiano es la oración; pues la Escritura menciona en el versículo 18: “orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos”. De ahí pensé que sería bueno meditar en algunos pasajes de la Biblia que nos permiten darnos cuenta el por qué es importante la oración.

Para comenzar, dice la Biblia que es parte de la armadura que Dios nos da, la cual nos va a permitir hacer frente a cada batalla espiritual que tenemos contra Satanás y sus ejércitos; y si aunque tuviéramos el resto de la armadura, pero si no estamos orando, esa armadura estará incompleta.

Para continuar en Mateo 26:36 al 46, encontramos varias razones del por qué la oración es tan importante para la vida de un cristiano; en el versículo 39 dice: “Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú”. Y en el versículo 42 dice: “Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad”; es decir que en oración es que conocemos la voluntad de Dios, aquí vemos al Señor Jesucristo pidiendo no tomar de la copa amarga del sufrimiento que le esperaba al morir por nosotros en la cruz del calvario; todo el dolor y quebranto que esto significaba, pero su conclusión fue, que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre.

En muchas ocasiones, nosotros oramos pidiendo lo que nos gustaría que Dios hiciera; pero siempre debemos estar conscientes que al fin de cuentas, lo mejor es la voluntad de Dios en nuestras vidas, pero solo se nos mostrará por medio de la oración. Un ejemplo de esto es lo que leemos en 2 Corintios 12:7 al 9 donde dice: “Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera; respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo”. Aquí tenemos al apóstol Pablo, diciendo acerca de un aguijón en su carne; alguien comentó que era lepra, otros que era una enfermedad en sus ojos; no se sabe, pero lo cierto es que él oró tres veces por esta situación, y Dios le dijo que no, que su gracia sería suficiente; y todo esto sucedió en la oración. Insisto que no hacemos mal en expresarle a Dios nuestra voluntad, pero sin perder de vista su voluntad que solo será mostrada a través de la oración.

Regresando a Mateo 26:41, Jesús dice: “Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil”. Por medio de la oración encontramos la fortaleza espiritual que necesitamos para enfrentar la tentación, y en el mismo pasaje, nos da la razón del por qué, ya que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, nuestro cuerpo es débil.

Un hombre de Dios una vez dijo: “O permanecemos en la oración, o permanecemos en la tentación”. Y es que mientras estemos en este cuerpo, en esta vida, libraremos una batalla cada día con lo que vemos, con lo que pensamos, con lo que hablamos, con lo que hacemos, y aún con lo que debemos hacer y aun no lo hemos hecho. Para todo esto, la oración es una herramienta útil y poderosa.

En Mateo 26:45 dice: “Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya, y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores”. Otra razón del por qué la oración es importante, es porque allí encontraremos el descanso que necesitamos para nuestra alma. En Filipenses 4:6,7 dice: “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”. Seguramente sucederán cosas que traerán afán y ansiedad a nuestra vida; tal vez en lo personal, en lo familiar, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo; en fin, tantas cosas, pero la voluntad divina, no es que vivamos preocupados, deprimidos, desanimados; allí también radica la importancia de la oración, ya que, por medio de ello, Dios trae paz y el descanso que tanto necesitamos. Que Dios nos conceda tomar en cuenta la importancia de la oración.

Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí. Calle Nube #560, colonia Garita de Jalisco.

Teléfono. 444-841-5387

Horarios: Domingo: 10:00 A.M. 12:00 P.M. y 6:00 P.M. Miércoles 7:00 P.M.