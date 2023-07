¡Cristo es la respuesta! | La Guía De Dios

Éxodo 13:17-22

Creo que más que nunca, necesitamos en nuestra vida la guía de Dios. Estamos viviendo tiempos peligrosos, como dice en Isaías 5:20 “¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!” Para no caer en semejante confusión, necesitamos la guía de Dios.

La guía de Dios, la recibimos primeramente por medio de su Palabra; dice en Salmos 119:105 “Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino”. Es muy importante entender que por encima de lo que la cultura dice, de lo que la tradición enseña, de lo que la filosofía dicta, de lo que la religión practica; por sobre todo eso, está lo que dice la Biblia. Si nuestro deseo es ser guiados por Dios, lo primero es que debemos obedecer su Palabra.

Otra manera en la que Dios nos guía, es por medio de las circunstancias. En Proverbios 6:23 dice: “Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen”. Es por medio de las reprensiones que pasamos en la vida que Dios también nos enseña, no hace entender cosas que de otra manera no fuera posible aprender.

Dios también nos guía por medio de la oración. Lucas 6:12-13 dice: “En aquellos días Él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles”. El Señor Jesucristo antes de tomar la decisión de escoger a los que serían sus Apóstoles buscó la guía de Dios en oración para asegurarse que haría la voluntad del Padre.

Otra manera de ser guiados por Dios, es por medio del Espíritu Santo. Dice en Salmos 143:10 “Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios; tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud”. En el Libro de los Hechos, podemos ver cómo Dios guía a sus siervos por medio del Espíritu Santo. Básicamente éstos son los medios en los cuales Dios nos guía.

Viendo el pasaje de Éxodo 13:17-22, deseo mencionar algunas características de la guía de Dios. La primera la encontramos en los versículos 17 y 18 donde dice: “Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca; porque dijo Dios: Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra, y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados”. De aquí podemos aprender que la guía de Dios no siempre es el camino fácil. No es un camino corto, a veces hay que rodear; y claro, en todo esto, Dios tiene propósitos que cumplir. A veces no será sencillo, más, sin embargo, es el camino que debemos seguir, pues allí es que tendremos su bendición y su aprobación.

Otra característica, es la que se encuentra en el versículo 21, que dice: “Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche”. La guía de Dios es para todo tiempo, es para el día y para la noche; es en el comienzo de la vida y en el ocaso de la misma; es para cuando hay paz, o cuando enfrentamos adversidad; cuando estamos en el valle o en la montaña; es para toda ocasión de la vida.

Finalmente dice en el versículo 22 “Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego”. Es decir, que con la guía de Dios podemos contar siempre, cada vez que la necesitemos allí estará.

Oh, que el Señor nos ayude a buscar siempre su guía. ¡Amén!

