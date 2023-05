¡Cristo es la respuesta! | La Gracia De Dios

2 Corintios 12:7 al 10





En 2 Corintios 12 del 7 al 10, encontramos un pasaje muy interesante en donde Pablo dice: “Para que la grandeza de las revelaciones no se exaltase desmedidamente…”, le fue dado un aguijón en su carne. Hay quienes piensan que el apóstol Pablo padecía lepra, y quienes piensan que era un problema de la vista; pero independientemente de lo que fuera, él identificaba ese aguijón en su carne como un mensajero de Satanás que le abofeteaba, con el propósito de que no se enalteciera sobremanera.





Continúa diciendo en el capítulo: “Respecto a lo cuál tres vece he rogado al Señor, que lo quite de mí. Y me fue dicho: Bástate en mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad”. Podemos ver que el apóstol Pablo en tres ocasiones le pide a Dios que le quitara ese aguijón en su carne; pero Dios no se lo quitó. Una de las cosas que podemos ver en este versículo, es que en algunas de nuestras oraciones, Dios nos puede contestar que “NO”; en otras ocasiones contestará que “SI”, y en otras será un “Espera”; pero Él siempre dará respuesta a nuestros ruegos.





Siguiendo con el pasaje, aunque Dios no le quitó ese aguijón en su carne, le dijo que le daría de su gracia, la cual bastaría, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Hay que entender que Dios dice que cuando somos débiles, cuando ya no podemos más y cuando nos sentimos completamente rebasados; es allí que por su gracia (Su favor inmerecido), su poder se perfecciona, se muestra de una manera plena y palpable en nuestra vida; y es por eso que Pablo continúa diciendo en el versículo 9: “…Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo”. Al ser conscientes de la gracia de Dios en nuestra vida, cuando venga la adversidad, en lugar de tener rechazo, tristeza, enojo acerca de lo que tenemos que enfrentar; podemos decir como el apóstol Pablo dijo: “…de buena gana”, quiere decir: “Con gozo” “Con disposición”; porque sabemos que es por su gracia que habrá de reposar en nosotros, el poder de Cristo. ¡Amén!





En el versículo 10, el apóstol Pablo termina recalcando lo que la gracia de Dios hace en la vida del creyente, que dice: “Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte”. No hay que olvidar que ese aguijón en la carne, Pablo lo seguía teniendo, pero una vez más dice que estás cosas las enfrentaría con gozo por amor a Cristo, teniendo presente que por su gracia cuando hay debilidad, entonces podemos ser fuertes.





En lo personal, estoy enfrentando una adversidad en cuanto a mi salud, y añadiendo circunstancias ya de tiempo en mi trabajo y en mi familia y en lo personal también muy difíciles; y he sido recordado que en mi debilidad, en mi fragilidad he sentido que ya no puedo más, que las presiones y cargas son demasiadas; pero ha sido una gran bendición el recordar precisamente de la gracia de Dios, que aunque las cosas no cambien , por fe le pido al Señor, que estos momentos yo los afronte de buena gana, con gozo, sabiendo que en esta debilidad, por su gracia, su poder me va a perfeccionar; pero me dará la fuerza necesaria para seguir adelante.





Concluyo diciendo que esa gracia divina, está disponible para todos nosotros, especialmente si estamos pasando por adversidad. ¡Amén!





Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí.





Calle Nube #560, colonia Garita de Jalisco.





Teléfono: 444-841-5387





Horario: Domingo: 10:00 A.M. 12:00 P.M. y 6:00 P.M. Miércoles 7:00 P.M.