¡Cristo es la respuesta! | La Biblia, de Libro Prohibido a Libro Ignorado

La biblia a través de la historia ha sido el libro más perseguido, prohibido y censurado, mucha sangre a sido derramada por aquellos que en sus pensamientos no tiene cabida la Palabra de Dios, no la pueden entender y no pueden vivir de acuerdo con sus principios, por lo tanto, al ser contraria a su estilo de vida y sus creencias, la persiguen, la prohíben, la destruyen o simplemente intentan obstaculizar el propósito del porqué nos fue dada, pero ¿Qué es a lo que se oponen de la Biblia?

1. Se oponen a la revelación de la voluntad de Dios para el hombre.

2. Se oponen a la norma suprema que debe regir todo juicio que se forme de la conducta, las creencias y opiniones humanas.

3. Se oponen a que los escritores fueron hombres santos de Dios movidos por el Espíritu Santo que registraron la verdad de Dios en forma plenaria y verbal, sin error ni omisión.

4. Se oponen a la manera de obtener la fe necesaria para creer en Cristo y tener salvación.

5. Se oponen a el único medio que existe para convertir el alma y hacer sabio al sencillo.

6. Se oponen porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.

7. Se oponen a Porque es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia para ser perfecto preparado para toda buena obra.

Este Biblia fue perseguida porque expresa la gracia de Dios, la ocultaron y destruyeron para someter la voluntad de los hombres a un líder humano, pretendiendo ser mediadores entre Dios y los hombres, cuando la biblia enseña que solo existe un mediador y este es Jesucristo. Creemos de todo corazón que CRISTO ES LA RESPUESTA, para los que buscan salir de una adicción, para los que quieren reconstruir el tejido social, para los que viven en aflicción, para los que viven en dolor, CRISTO SIGUE SIENDO LA RESPUESTA. Te queremos animar a que leas la palabra de Dios y seas librado de vivir las consecuencias eternas y temporales por ignorar su palabra. Si lees Romanos capítulo 1, conocerás los resultados de no tomar en cuenta a Dios, es una narrativa de los males sociales que vivimos, problemas que por cierto nacen en casa; porque es allí donde se inicia el impacto social, Dios dice Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Ante esto muchos hemos fallado.

