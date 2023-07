¡Cristo es la Respuesta! | La Ayuda Divina

Oseas 13:9

Por Víctor Hugo Guel González

Recientemente recordé un versículo que ha sido de mucha bendición a mi vida, y es Oseas 13:9 que dice: “Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda”. Aquí Dios le dice al pueblo de Israel, que su condición es que está perdido, extraviado, más Él sería su ayuda.

Así pasa en nuestra vida, que enfrentamos problemas, dificultades, adversidad; y en nuestra desesperación buscamos ayuda en todos lados, en amigos, en el compadre, en la casa de empeño, en nosotros mismos menos en Dios; pero Él nos dice: “Mas en mí está su ayuda”. Una de las bendiciones que Dios trae a nuestra vida, es que nos mantiene ubicados, pues mientras no lo buscamos seguiremos perdidos, como se dice por ahí, andaremos dando tumbos, sin rumbo fijo ni dirección, extraviados.

Otra bendición es que con la ayuda Divina podemos contar siempre. Dice en Isaías 41:10 “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia”. Hace tiempo un joven de nuestra iglesia me decía que él sentía que Dios ya no le ayudaba, en esa ocasión, Dios trajo a mi memoria ese pasaje de Isaías, y le dije que aunque nuestros sentimientos nos llevan a pensar que Dios no nos ayuda, todavía tenemos la promesa divina de que Él siempre nos va a ayudar. ¡Amén!

Una característica más de la ayuda Divina, es que esta vendrá exactamente cuando la necesitamos. En Hebreos 4:16 dice: “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro”. Aquí nos habla de Jesús como Sumo Sacerdote por el cual todos nos podemos acercar confiadamente a Dios, y allí alcanzaremos la misericordia y la gracia para el oportuno socorro; la palabra “Oportuno”, es en el tiempo preciso, no antes, no después, vendrá la ayuda, el socorro divino. Hace tiempo vi a un hombre ya anciano quien no alcanzó su camión, me detuve en mi carro y le ofrecí ayuda para llevarlo a la siguiente parada para que pudiera tomar su transporte, él se subió y al bajarse me dijo unas palabras que ya hace mucho tiempo no escuchaba para mostrar gratitud, él me dijo: “Dios lo socorra”. Solo quiero decir, que estamos muy necesitados del socorro de Divino y Dios promete darlo oportunamente.

Continuando con lo que la Biblia dice acerca de la ayuda divina, en Hebreos 13:6 dice: “de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador; no temeré lo que me pueda hacer el hombre”. El saber y entender que Dios nos ayuda, debe llevarnos a vivir confiadamente, muchas veces por las cosas que enfrentamos, viene la incertidumbre, la angustia, el temor; pero si el Señor me ayuda todo va a estar bien. Por eso David en el Salmo 27:1 - 3, inspirado por el Espíritu Santo, dice: “Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón; aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado”.

Que el Señor nos ayude a siempre buscar la ayuda Divina. ¡Amén!

Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí.

Calle Nube # 560, colonia Garita de Jalisco

Teléfono: 444-841-5387.

Horarios. Domingos: 10:00 A.M. 12:00 P.M. y 6:00 P.M. Miércoles 7:00 P.M.