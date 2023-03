¡Cristo es la Respuesta! | Jueves 23 de marzo de 2023 Este Es El Día Que Hizo Jehová

Salmo 118:24

Por Víctor Hugo Guel González

Este versículo, desde hace años ha llamado mi atención; y en esta ocasión, quisiera reflexionar sobre él, ya que recientemente Dios me lo recordó durante mi tiempo de lectura de la Palabra de Dios.

La primera parte del versículo dice: “Este es el día que hizo Jehová…” Aquí nos dice que quien hace los días, es Dios; Él es quien diseñó nuestros días, quien los lleva a cabo, es quien los construye; Él es quien tiene control, pues es soberano. Esto nos debe llevar a reconocer su autoridad sobre nuestra vida, las cosas que nos suceden no son producto del azar, del destino o casualidad; es Dios haciendo nuestra vida.

Qué bendición es ver que en un día, las cosas nos favorecen, son fácil de llevar a cabo; dice la segunda parte del versículo: “…Nos gozaremos y alegraremos en él”. Recientemente fui a hacer un trámite para nuestra visa, y gracias a Dios, después de varios años de espera, finalmente nos las otorgaron, y claro, no fue difícil alegrarnos y gozarnos en Dios, estábamos contentos, animados, dándole gracias a Dios, una y otra vez, porque Él nos había concedido ese anhelo de nuestro corazón, había contestado nuestra petición. También recuerdo que hace años cuando intentamos cruzar la frontera, a una de mis hijas no la dejaron pasar por un papel que habíamos dejado en casa; me tuve que regresar a San Luis, manejé toda la noche y dormí solo un par de horas; después regresé nuevamente a la frontera, llegué por la tarde, y gracias a Dios la dejaron pasar; también ese día Dios trajo a mi mente ese versículo de Salmo 118:24, y a fin de cuentas, las cosas salieron adelante y nuevamente no fue complicado gozarnos y alegrarnos en Dios, pues toda la familia pudimos cruzar la frontera.

Pero también hay situaciones que en el día, o aún tal vez pasen días, en que las cosas no salgan como las planeadas, y llegamos a perder la esperanza, hay desanimo y tristeza; allí es donde debemos retomar el hecho de que aún siendo así, ese día, o esos días los hizo Jehová, y que Él sigue en control, sigue siendo soberano; y con ese pensamiento, estaremos en la disposición de gozarnos y alegrarnos. En la Biblia encontramos varios ejemplos; en Hechos 16:16-25, dice que Pablo y Silas iban a la oración y les salió al encuentro una muchacha con espíritu de adivinación y daba voces diciendo: “Estos hombres son siervos del Dios altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación”, esto lo hizo por muchos días, y eso desagradó a Pablo, y dijo al espíritu: “Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella”, y salió en esa misma hora; y al ver sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los llevaron a las autoridades, y con falsas acusaciones, dice en el versículo 23, que después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo; pero a media noche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Sin duda, estos dos hombres tuvieron presente que Dios sigue en control, que es soberano, que él hizo ese día, a pesar de haber sido tratados injustamente; los azotaron y estaban en prisión, muy seguramente adoloridos y atemorizados, con incertidumbre; pero se sobrepusieron a sus sentimientos y emociones, oraron, cantaron himnos y decidieron gozarse y alegrarse.

En lo personal, estoy pasando una situación de salud muy delicada, y creo algo que va a sostenerme en este tiempo, será el recordar como el salmista dijo: “Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en Él”. Le animo a hacer lo mismo, especialmente si usted está pasando días difíciles. ¡Amén!

