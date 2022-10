¡Cristo es la respuesta! | Esta Leve Tribulación Momentánea 2 Corintios 4:17

Una de las cosas que recientemente Dios me ha enseñado, es que en medio de la prueba y necesidad no hay que magnificar el problema; sino que hay que magnificar al Señor, su poder, sus promesas, su Palabra, su amor y bondad. Estoy convencido que en todo tiempo hay que alabar y adorar a Dios; pero de manera especial cuando enfrentamos un tiempo difícil.

Hace días volví a recordar esta verdad cuando leí 2 de Corintios 4:17 que dice: “’¿Porque esta leve tribulación momentánea…” Me llama la atención que el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, se refiere a un problema por el cual estaba pasando, refiriéndose como una leve tribulación momentánea. Ahora, no creo que la postura era de presunción ni de menosprecio, más bien creo que Pablo está ubicando la situación en su perspectiva correcta, no estaba minimizando el problema, sino que seguramente estaba poniendo en alto el nombre del Señor.

Si reflexionamos un poco en esta frase, encontramos las palabras: “Esta leve tribulación.” El problema es que en ocasiones tendemos a ver las dificultades mucho más grandes de lo que en realidad son, por ejemplo en Mateo 6:34 se nos dice:”Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán”. Aquí el Señor Jesús nos enseña a vivir un día a la vez, pero lo cierto es que la mayoría de la gente vivimos preocupados por el futuro, por lo que va a pasar mas adelante, y luego resulta que pasan los días y aquella situación no era como pensábamos, es más a veces lo que pensábamos que iba a suceder nunca pasa, mas sin embargo, ya vivimos afanados, turbados, sin paz, todo porque vemos el problema más grande de lo que en realidad era.

Ahora, si comparamos lo que nos pasa con el Poder de Dios, su grandeza, su fidelidad, su amor, claro que vamos a decir como el apóstol “Esta leve tribulación”. Continuando añade la palabra “momentánea”. Qué dicha que nuestros quebrantos no son siempre; éstos pasan. El salmista dice: “Bajo la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos”, gracias al Señor la dificultad es momentánea. Yo sé que cuando enfrentamos la prueba se nos hace mucho el tiempo, pero la vida gracias al Señor continúa, y con el paso de los años podemos decir que fue algo momentáneo, y si así no fuera, en Romanos 8:18 dice “Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse”; alguien dijo que en gloria valdrá la pena toda la aflicción que en esta vida enfrentemos, ya que comparado con la eternidad en la presencia de Dios, con gozo podemos decir, claro que fue una leve tribulación momentánea.

