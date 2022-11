¡Cristo es la respuesta! | ¿En qué consiste la vida del hombre?

Lucas 12:13 al 21

Sin lugar a dudas, es una pregunta recurrente en la vida de las personas. En realidad, ¿en qué consiste la vida del hombre? El Señor Jesucristo da una respuesta muy precisa en Lucas 12:13 al 21, y de eso reflexionaremos en esta ocasión.

Para comenzar en el pasaje de Lucas 12:13 al 21, lleva como título “El Rico Insensato”; desde ahí podemos empezar a darnos cuenta de lo que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar. en los versículos del 13 al 15, vemos a una persona en medio de la multitud que le pide a Cristo que intervenga para que su hermano parta la herencia con él; a lo cual el Señor Jesucristo responde: ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee”.

Pero antes de continuar esta historia, quisiera detenerme a hacer algunos comentarios que considero que son muy valiosos para entender del todo lo que Cristo está tratando de decirnos. Para empezar, declara directamente que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los vienes que posee; y esto es contrario a lo que muchas personas hoy creen o piensan en cuanto el éxito o fracaso en su vida, lo miden en base a los logros materiales que tienen, las cosas, carros negocios, o dinero que llegan a tener en sus cuentas; pero Cristo niega categóricamente que en eso consiste la vida del hombre. Ahora, Cristo no está diciendo que no se tengan bienes, eso es bueno, tener una casa, un carro, una cuenta bancaria, etc. Pero el Señor se refiere a la abundancia que se obtiene por causa de la avaricia por obtener bienes materiales y se convierte en una obsesión.

Ahora, déjeme hacer un comentario que creo que vale la pena. Con el tiempo he conocido buenas familias que terminan en serios problemas, cuando los padres por cierta razón no dejan un testamento por los bienes materiales, y los hijos o benefactores andan en pleitos, desavenencias y aun las relaciones familiares se rompen y hay diferencias que resultan irreconciliables.

Volviendo al relato bíblico, del versículo 16 al 21, encontramos una parábola que no es otra cosa que un relato ficticio para ilustrar una verdad bíblica, en donde se nos habla de la heredad de un hombre rico la cual había producido mucho, y pensaba en dónde habría de guardar todo el excedente que había obtenido, y se le ocurrió derribar sus graneros para hacerlos más grandes, para allí guardar todos sus bienes; y le dice a su alma: “Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate”. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será?” Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios”.

Déjeme decirle que la Biblia advierte una y otra vez acerca de la insensates de vivir para las cosas materiales y dejar de lado lo que Dios considera mucho más importante, que son las cosas espirituales que son las almas de los hombres, la predicación del evangelio, el comienzo de nuevas iglesias, que la bendita Palabra de Dios se tradusca a otros idiomas y dialectos, que más siervos de Dios vayan a las cuatro esquinas de este mundo a proclamar que hay un Salvador que murió por nuestros pecados, pero que al tercer día resucitó, y que hoy en día está sentado a la diestra de Dios Padre para dar salvación, perdón de pecados y vida eterna a todo aquel que se lo pida. Ahí y solo ahí, está el verdadero sentido de la vida. Amén.

Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí.

Calle Nube #560, colonia Garita de Jalisco.

Teléfono: 444-841-5387

Horarios: Domingo: 10:00 A.M. 12:00 P.M. y 6:00 P.M. Miércoles 7:00 P.M.