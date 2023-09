¡Cristo es la Respuesta! | El Tema Central de la Biblia

Juan 3.16-17

La Biblia habla acerca de muchos temas; habla acerca de la familia, de finanzas, del gobierno, del carácter, de la creación, en fin, de muchas cosas. Pero hay un tema que sobresale de los demás, que es acerca de lo que Cristo hizo por nosotros. En esta ocasión deseo mostrarle algunos versículos que nos dicen acerca de lo que Jesús hizo y que ciertamente son el tema central de las Escrituras.

Para comenzar Juan 3:16-17 dice: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él”. En esta última parte, se nos dice con claridad que el propósito de la venida de Cristo a esta tierra, no era para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Antes de comenzar a explicar cómo es esto posible, quisiera mencionar otros pasajes que respaldan esto mismo.

En Lucas 19:10 dice: “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido”. En Marcos 10:45 dice: “Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos”. En Hechos 4:12 dice lo siguiente hablando de Jesús: “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos”. Una y otra vez la Biblia nos dice acerca del propósito por el cuál Jesús vino a este mundo, Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido; Él dio su vida en rescate por muchos, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos; solamente en Cristo, solamente en Él.

Ahora, ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo sucedió? Por medio del evangelio, que, por cierto, esa palabra significa: “La buena noticia”, “La buena nueva” “El buen mensaje”. En 1 Corintios 15:1 al 4 dice que el evangelio consiste en que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día; es bien importante entender que todo lo mencionado es conforme a lo que la Biblia enseña.

Regresando a Juan 3:16 y entendiendo el propósito por el cual Jesús vino a este mundo, que vino a salvarnos y esto por medio del evangelio que no es otra cosa que su muerte por nuestros pecados, su sepultura y su resurrección. Ahora, si podemos entender que de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito (El Señor Jesucristo), para que todo aquel que en él cree, (en su muerte, sepultura y resurrección), no se pierda, más tenga vida eterna (Salvación y perdón de pecados). Ese es el tema central de la Biblia. La pregunta es: ¿Usted ya recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador? De no ser así, usted necesita entender que es pecador, que su pecado le condena, lo separa de Dios por la eternidad, lo lleva a perdición; pero si usted decide creer en Jesús como su salvador, creer que él murió en la cruz por sus pecados, y que fue sepultado, pero al tercer día resucitó, entonces conforme a las Escrituras usted tendrá la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna; y habrá también comprendido lo que es el tema central de la Biblia. ¡Amén!

