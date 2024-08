¡Cristo es la Respuesta! | El Salmo 73: De la Envidia a la Fe

Asaf, el escritor del salmo 73, nos lleva en un viaje desde la confusión y el desánimo hasta la restauración de la fe y la confianza en Dios. Este salmo es especialmente importante para aquellos que enfrentan las dificultades de la vida y se preguntan por qué los malvados parecen prosperar mientras los justos sufren. A través de este salmo, aprendemos que la verdadera prosperidad no se encuentra en lo material, sino en nuestra relación con Dios.

El Salmo comienza con Asaf reconociendo una verdad fundamental: "Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón" (Salmo 73:1). Sin embargo, a pesar de esta certeza, Asaf confiesa que casi resbalaron sus pies y poco faltó para que cayeran sus pasos (versículo 2). La razón de su crisis fue el pensar que los malvados prosperan en este mundo. Ellos parecen disfrutar de buena salud, riquezas y una vida sin preocupaciones. Esta visión llena a Asaf de envidia y lo lleva a cuestionar la justicia de Dios.

En los versículos 4 al 12, Asaf describe cómo los malvados viven con arrogancia, sin preocupaciones, y acumulan riquezas sin ningún temor a Dios. La prosperidad de los impíos parece poner en duda la bondad de Dios y provoca un conflicto interno, preguntándose si ha limpiado en vano su corazón y ha lavado en inocencia sus manos (versículo 13).

En medio de su angustia, Asaf encuentra una solución “Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos" (Salmo 73:16-17). Este momento es crucial porque marca la transición de la desesperación a la comprensión.

Al entrar en el santuario de Dios, Asaf obtiene una perspectiva diferente. Comprende que la aparente prosperidad de los malvados es temporal y que su final será la destrucción. Esta nueva visión le permite ver más allá de las circunstancias inmediatas y confiar en la justicia de Dios.

Asaf reconoce su propia necedad al envidiar a los malvados: "Tan torpe era yo, que no entendía; era como una bestia delante de ti" (Salmo 73:22). Sin embargo, este reconocimiento no lo deja en la desesperación, sino que lo lleva a una renovada confianza en la fidelidad de Dios: "Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien; he puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras" (Salmo 73:28).

El Salmo 73 nos enseña que las dudas y las luchas espirituales son parte de la experiencia humana, pero también nos muestra cómo podemos superarlas al acercarnos a Dios. Asaf encontró la respuesta a sus inquietudes en la presencia de Dios, donde comprendió que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en una relación íntima con el Señor. Al final, el salmo nos invita a poner nuestra esperanza en Dios, sabiendo que Él es nuestro verdadero tesoro y que su justicia prevalecerá.

Este salmo nos desafía a evaluar nuestras propias actitudes hacia la prosperidad y el sufrimiento, y nos anima a confiar en la bondad y la soberanía de Dios, incluso cuando no entendemos plenamente sus caminos.

