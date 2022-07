¡Cristo es la Respuesta ! | El Propósito De Dios Pára Los Hijos

Amos 2:11 Al 16

En el libro de Amos que es llamado uno de los profetas menores encontramos algo que me resulta impactante cada vez que lo leo y que sin duda representa un reto y un desafío para todos aquellos que tenemos el increíble privilegio de ser padres y de eso es de lo que deseo que reflexionemos en esta ocasión en Amos 2:11 y 12 dice: Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: No profeticéis.

Quiero comenzar por decir que Dios quiere para los hijos lo mejor, su propósito es que el quiere usarlos, desea bendecirlos, que tengan vidas santas, consagradas, para la honra y gloria de su nombre, que sus vidas cuenten para Él y cumplan y lleven a cabo el propósito que Él tiene para ellos y en esa manera tener una vida abundante donde se encuentren plenos y realizados en llevar a cabo la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Ese ni mas ni menos es el propósito de Dios para los hijos.

Pero es impactante lo que el pasaje dice, pues, aunque la intención Divina es muy clara, son los propios padres que por decirlo de alguna manera se encargan de “sabotear” lo que el Señor quiere hacer, pues la Biblia dice: más vosotros (hablando de los padres) disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo: No profeticéis: ahora cuando la Biblia habla de nazareos, habla de gente que tomaba la decisión de abstenerse de muchas cosas, entre los cuales se incluye el no tomar vino con el propósito de aspirar a una vida santa y consagrada, con el firme deseo de vivir apartados para Dios, más sin embargo Dios denuncio que por increíble que parezca eran los mismo padres quienes lejos de apoyar ese voto de Nazareno lo violaban y daban a beber vino a sus propios hijos, mostrando así su desdén y menosprecio de lo que pudiera ser una vida santa y consagrada.

Luego el versículo concluye diciendo que a los profetas a los que tenían la intención de servir a Dios y de ser usados por Él, de manera tajante les mandaban, a que no lo hicieran, no profetices, te lo prohíbo, no quiero, no apruebo y no estoy acuerdo a que te dediques a Dios, mejor has otra cosa, dedícate a otro oficio o profesión, todo menos que profetices. Se que estoy usando mi imaginación en cuanto a esto, pero creo que de ninguna forma estoy en contra de lo que el pasaje nos esta diciendo.

Estoy consciente que para gente inconversa o que no es creyente, poco o nada les interesa o no les importa que Dios tenga un propósito para la vida de sus hijos y por eso hacen exactamente lo que el pasaje menciona y a los nazareos les dan vino y a los que profetizan les mandan que no lo hagan así de sencillo y claro que van a dar cuentas a Dios por eso, pero en esta vida en realidad ni les interesa.

Pero lo increíble lo que no se puede concebir es que hay padres cristianos que hacen lo que padres inconversos que en vez de animar a sus hijos a llevar a cabo el propósito de Dios para sus vidas, por su mundanalidad y por su carnalidad se convierten en un estorbo y en un tropiezo para las vidas de sus hijos y ciertamente Dios tratara severamente con padres así.

Que Dios nos de la gracia y la sabiduría para apoyar y aceptar el propósito de Dios para con los hijos ¡Amén!

Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí.

Calle Nube # 560, colonia Garita de Jalisco

Teléfono: 444-841-5387

Horarios: Domingo 10:00 A.M.

12:00 P.M. y 6:00 P.M.

Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí.

Calle Nube # 560, colonia Garita de Jalisco

Teléfono: 444-841-5387

Horarios: Domingo 10:00 A.M. 12:00 P.M. y 6:00 P.M.