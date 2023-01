¡Cristo es la respuesta ! | El Ministerio de la Reconciliación

2 Corintios 5:11 al 21

En 2 Corintios 5:11 al 21, encontramos lo que lleva por título “El ministerio de la Reconciliación”; en los versículos 18 al 20 encontramos en resumen en qué consiste este ministerio, la Biblia dice: “Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios” En estos ter versículos, la palabra “Reconciliación” aparece en cinco ocasiones; y es que es necesario entender que por causa del pecado, los hombres deben reconciliarse con Dios, y esto es muy importante, ya que si no existe esa restauración en los hombres, están bajo la justa ira de Dios. En el evangelio de Juan 3:36 dice: “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él”.

La Biblia nos habla sobre la importancia de la reconciliación, ya que en Romanos 5:1 dice: “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo”. De allí podemos reflexionar, que la paz con Dios, es el resultado de reconciliarse con Dios; si no hay paz, entonces hay guerra con Dios, así que es necesario reconciliarse con Él.

En los mismos versículos del 18 al 20, el nombre de Cristo se menciona en cuatro ocasiones; podemos leer frases como: “Por Cristo”, “en Cristo” y “en nombre de Cristo”. La única manera de reconciliarnos con Dios, es por medio de la Persona y obra de Cristo, quien murió en la cruz del calvario por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día resucitó, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, así que es el Autor de eterna salvación (1 Cor.15:1 al 4). Hay personas que quieren reconciliarse con Dios por medio de una religión, de una tradición, por medio de buenas obras; pero sólo hay una manera, y es por medio de Cristo.

El ministerio de la reconciliación nos ha sido dado a nosotros. La palabra “Reconciliación”, no es otra cosa que el evangelio; en 2 Corintios 5:17 dice: “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”. El resultado de ser una nueva criatura, es que vamos a tener el deseo que otros también se reconcilien con Dios, y buscamos la manera precisamente de darles a conocer la palabra de la reconciliación. Uno de los beneficios de esta reconciliación con Dios, es que no solo nuestro destino eterno cambiará, pues tenemos vida eterna en el cielo; pero nuestra vida aquí en la tierra será diferente; como el apóstol Pablo, que antes de conocer a Cristo, fue un perseguidor de la iglesia, y después fue un fiel predicador del evangelio cumpliendo así el ministerio de la reconciliación.

Finalmente, en el versículo 20 se nos dice: “Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios”; los creyentes que somos embajadores en el nombre de Cristo. Qué privilegio, y qué honor que aunque no somos todo lo que debemos de ser, todavía el Señor en su Palabra nos dice que somos sus representantes; y cuando presentamos a una persona la palabra de reconciliación, es como si Dios rogase por medio de nosotros; eso habla de humildad, de compasión, de amor, de entrega; y este versículo termina con: “Os rogamos en nombre de cristo: Reconciliaos con Dios”.

Oh, que este año como nunca, seamos fieles embajadores del ministerio de la reconciliación; y si usted no ha sido reconciliado con Dios, hoy puede ser el día de su reconciliación si acepta a Cristo como su único y suficiente salvador (Juan 3:16).

