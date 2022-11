¡Cristo es la Respuesta! | El Malhechor Arrepentido

Una de mis historias favoritas de la Biblia, es la del “Malhechor Arrepentido”; y en esta ocasión, quisiera tomar el tiempo para reflexionar en ella.

En Lucas 23:39 al 43 dice: “Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos; mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso”. Aquí lo primero que podemos ver es a uno de los malhechores injuriando al Señor Jesucristo, en un momento previo a la muerte, preguntaba de mala manera, si Jesús era el Cristo, el Mesías, el Salvador; que se salvara a él mismo y a ellos también. Imagino que de esa forma aumentaba el pesar y la aflicción que Jesús en esos momentos enfrentaba.

Sin embargo, el otro malhechor tenía una postura completamente diferente, primero reprende a su compañero y le dice: “¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación?, muchas personas les gusta hablar del amor de Dios, pero también es importante hablar del temor de Dios, que es lo que en realidad nuestra sociedad necesita, especialmente en estos tiempos. Además, le decía: “Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos”, es decir, que este hombre reconoció su condición de ser alguien que había echo lo malo, que había pecado, y por lo tanto merecía un castigo, él merecía lo que estaba sucediendo.

Es exactamente lo que la Biblia enseña acerca de todo ser humano, pues en Romanos 3:10 al 12 dice: “Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.” A causa del pecado todos merecemos un castigo, una condenación, en Romanos 6:23 dice: “Porque la paga del pecado es muerte…” La muerte espiritual, (Apoc. 21:8).

Volviendo a la historia de este malhechor, en los versículos 41 y 42, él reconoce quién es Jesús, lo primero que reconoce, es que Jesús es inocente, diciendo: “…Mas este ningún mal hizo”, esto es importante, pues Jesús vivió una vida santa y pura; la Biblia dice que fue sin pecado y que no se halló engaño en su boca, pues siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, debía ser perfecto, sin mancha. Otra de las cosas que reconoce el malhechor, es a Jesús como el Rey, como el Soberano, y le hace una sencilla pero profunda petición, diciendo: “Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino”; y la respuesta del precioso Salvador es: “De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso”. Ese malhechor tuvo que reconocer su condición de pecador y su consecuencia que es la condenación, pero también reconoció el remedio para su condición, que no es otra cosa que creer en la Persona y la obra de Jesucristo en la cruz, que murió por nuestros pecados, pero que al tercer día resucito, y de esa manera puedan ser justificados nuestros pecados, darnos salvación y vida eterna como un regalo; la respuesta divina seguirá siendo la misma en este tiempo: “Hoy estarás conmigo en el paraíso”. ¡Amén!

