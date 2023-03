¡Cristo es la respuesta! | El Dios De Mi Vida Salmos 42:8

En el Salmo 42:8 dice: “Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida”. Este versículo expresa una relación muy intima y muy especial entre Dios y el salmista, aquí escribe lo que él recibe de parte de Dios, y lo que Dios recibirá departe de él. Debemos saber y entender que Dios desea tener una relación cercana con nosotros, Él no está interesado en una relación superficial o frívola; él quiere una relación profunda y estrecha.

Al meditar sobre este versículo, sin lugar a dudas nos llevará precisamente a tener una relación cercana con Dios. Y lo primero que dice es “Que de día mandará Jehová su misericordia”; si de algo debemos estar seguros, es que Dios cada día nos envía su misericordia; la Biblia nos enseña mucho acerca de esto, por ejemplo, en el Salmo 23:6 dice: “Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días”; y en Lamentaciones 3:22 y 23 dice: “Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad”. Qué dicha saber y pensar, que si algo nos sigue de parte de Dios cada día, es su misericordia; y esa es la razón por la cual no hemos sido consumidos; porque la verdad es que si Dios nos diera conforme a nuestros hechos, seguramente desde hace mucho tiempo, Él hubiera decidido terminar con nuestra existencia; pero sin embargo, Él ha tenido misericordia, y esas misericordias son nuevas cada mañana, porque así como necesitamos su misericordia hoy en día, el día de mañana también la necesitaremos.

El salmista inspirado por el Espíritu Santo, continúa diciendo en el Salmo 42:8 “… y de noche su cántico estará conmigo”. La Biblia también habla mucho acerca del cántico, por ejemplo, en el Salmo 40:1-3 David dice: “Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso; puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová”. Es cuando experimentamos el favor divino en nuestras vidas, especialmente en tiempos difíciles, en tiempos de desesperación y quebranto, es cuando vendrá cántico nuevo, en donde daremos alabanza y adoración a nuestro Dios por lo que Él es, por lo que ha hecho en nuestra vida. En ocasiones cuando despierto en la madrugada, vienen a mi mente himnos de alabanza que entonamos cuando estamos en la iglesia, cantos que hablan lo grande que es Él; de su fidelidad, su amor, su cuidado y protección; todo eso viene de parte de Dios.

Para finalizar, el salmista menciona que lo que él da u ofrece a Dios, es su oración; y esa será una manera hermosa de vivir, el estar conscientes que cada día él mandará su misericordia y de noche su cántico estará con nosotros; y de parte nuestra, será nuestra oración. Como dice el Salmo 55:16-17 “En cuanto a mí, a Dios clamaré; y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz”. Y en el Salmo 5:2-3 dice: “Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, Porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; De mañana me presentaré delante de ti, y esperaré”. Tomando en cuenta estas tres cosas, nuestra comunión con el Señor será intima y vamos a poder decir como el salmista: “El Dios de mi vida”. ¡Amén!

