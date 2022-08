¡Cristo es la respuesta! | El Cristianismo

Hay una enorme diferencia en el cristianismo a las demás “religiones”, para empezar Jesús no es religión, Él es la vida.

El cristianismo es una nueva manera de vivir, el reino de Dios establecido en nuestros corazones y ya no estar esclavos bajo el gobierno del diablo que es la maldad y el pecado. El pecado esclaviza, destruye, mata y condena.

Jesús vino al mundo a darnos vida en abundancia, Cristo nos dejó ejemplo del bien, del amor, de la santidad y caminó por este mundo oscuro lleno de tinieblas que es el pecado, la maldad.

Jesús nos mostró el Camino que debemos seguir, cómo debemos de vivir y Él es nuestro ejemplo a seguir. La maldad solo será erradicada cuando este mundo se convierta a Cristo.

Las escrituras ya nos profetizaron que en los postreros tiempos la maldad aumentaría, nos damos por enterados de que esto no mejorará, sino que la maldad ira en aumento.

En Mateo 24:12-14 dice: “y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin”.

Como hijos de Dios, somos llamados a ser parte de la solución y no del problema. Estamos en Una lucha del bien en contra de la maldad. Seamos luz en donde Dios nos halla plantado. En Juan 1:5 dice: “La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella”.

Jesús es la luz del mundo, Él vive en nosotros y está con nosotros, y tú que aún no tienes a Cristo en tu vida, ven a la luz, ven a Cristo, solo en Cristo tu vida podrá ser otra; el pecado y la maldad ya no esclavizaran tu vida, habrás pasado de las tinieblas a su luz admirable, habrás pasado de la muerte a la vida. El Señor te ayudará a vencer al mundo, no estarás solo.

Jesús te dice hoy: “…Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” Juan 8:12.

Para Dios tú eres muy valioso. Arrepiéntete de tus pecados y conviértete a Cristo, sal de las tinieblas y sigue a la luz, Dios te ama.

