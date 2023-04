¡Cristo es la respuesta! | El Amor De Dios

Juan 3:16

En esta semana, es muy importante pensar y meditar acerca del amor divino; en estos días que se conoce como “Semana Santa”, hay muchos festejos que tiene qué ver con la tradición, la religión, la cultura; pero en esta ocasión quisiera que nos tomemos un momento para reflexionar en lo que creo de todo corazón, es lo más importante y lo que deberíamos destacar por encima de lo demás, esto es, el amor de Dios; en Juan 3:16 dice: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”. Quiero comenzar diciendo que el amor de Dios, es algo que no alcanzamos a entender ni valorar, que escapa de nuestro entendimiento, por eso el versículo comienza diciendo: “Porque de tal manera amó Dios el mundo…”; ahora, Dios ama al mundo, a todos nosotros, no importa nuestra nacionalidad, seamos ricos o pobres, sanos o enfermos, con estudios o sin estudios, chicos o grandes; qué bendición es saber que Dios nos ama, no hay nadie sobre la faz de este planeta, que Dios no ame.

El amor de Dios lo llevó a actuar; y es necesario entender que el amor no solo son palabras, sino también son acciones, y eso lo llevó a dar a su Hijo unigénito que es nuestro Señor Jesucristo, la palabra “Unigénito”, significa: “Único en nacimiento”; y es que todo ser humano nació de la relación entre un hombre y una mujer; y Jesucristo nació de una mujer virgen que concibió del Espíritu Santo. El amor lo llevó a dar lo más valioso para Él, lo de más estima, su Hijo Jesucristo; por eso la Biblia dice en Romanos 8:32 “El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?; lo dio para morir en la cruz del calvario, “Qué grande amor”. También en Romanos 5:8 dice: “ Mas Dios demuestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros “.

El amor de Dios, no es algo que nos da porque lo merezcamos o por lo que somos; sino a pesar de lo que somos; y es que en la cruz del calvario Cristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Juan 1:29); allí Cristo se sacrificó como ese Cordero perfecto y sin mancha, el Justo por los injustos, el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para llevarnos a Dios (1 Pedro 3:18); estando en la cruz pronunció palabras como: “Padre perdónalos porque no saben lo que hacen” o “Consumado es”, que en idioma original quiere decir “Tetelestaí”, que era un término que se usaba entre los comerciantes después de una deuda finiquitada; y eso es exactamente lo que Jesús hizo por amor a nosotros, liquidó la deuda que teníamos con Dios a causa de nuestro pecado.

Creyendo en Jesús, en su persona y en su obra, ahora tenemos salvación, perdón de pecados y la vida eterna como un regalo (Romanos 6:13b); ¿Usted ya aceptó y recibió el amor divino que Dios nos da por medio de su Hijo Jesucristo?, de no ser así, hoy puede ser ese día, mi oración y el deseo de Dios, es ese. ¡Amén!

