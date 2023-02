¡Cristo es la respuesta! | El Amor Bíblico 1 Juan 4:1 al 21

Sé que el tema del amor en la Biblia es extenso, y es imposible abarcarlo en un solo artículo ; pero antes quisiera hacer algunas reflexiones que nos permitan aprender un poco más acerca de este tema.

En primer lugar deseo hablar del amor de Dios hacia nosotros los seres humanos, en 1 Juan 4:9 dice: “En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él”. Aquí es donde comienza el amor de Dios, aun en Juan 3:16 dice. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”. En su grande amor que no alcanzamos a comprender, Dios estuvo dispuesto a dar algo de muchísimo valor, a su Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz del calvario por nuestros pecados y darnios la vida eterna como un regalo que para nosotros es gratis, pero a Cristo le costó todo.

Con esto en mente, veamos lo que dice Romanos 5:8 “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros”. Es decir, Dios muestra su amor no por lo que somos, sino, a pesar de lo que somos; no es que merezcamos el amor Divino, nuestra condición muestra lo contrario; pero Dios en su infinito amor, decide amarnos aun siendo pecadores.

Regresando al pasaje, en 1 Juan 4:10 dice: “En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados”. Aquí encontramos que el amor Divino, toma la iniciativa, no espera a que nosotros lo amaramos para luego Él amarnos, digamos que el tomó el primer paso.

Después de ver unas cuantas características del amor de Dios, quisiera hablar del efecto que ese amor tiene sobre nuestra vida. En 1 Juan 4:11-12 dice: “Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros”. Aquí podemos ver que por cuanto Dios nos ha amado, el espera que por esa misma razón, nosotros nos amemos unos a los otros; y sin lugar a dudas, quiere que las características de ese amor, sean de acuerdo al amor que Él nos da; y podemos ver una recopilación del amor que acabamos de ver; ese amor es un amor que da lo que es valioso, es un amor que decide darse a pesar que la otra persona no lo merezca, es un amor que toma la iniciativa; si tan solo tomamos en cuenta estas características, haría la diferencia en el matrimonio, en la relación entre padres e hijos, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en todo lugar donde estemos.

Muchas veces el amor que tenemos entre nosotros, está muy lejos de lo que la Biblia enseña, pues muchas veces lo decimos pero no lo mostramos o hacemos lo mínimo indispensable; o también lo condicionamos de tal forma que decidimos si es que se lo merece se lo mostramos y si no lo reservamos, hasta que la persona haga los méritos suficientes. Otra de las cosas es que muchas veces esperamos que los demás tomen la iniciativa, que ellos den el primer paso. Oh, que el Señor nos permita mostrar ese amor divino a otros. ¡Amén!

