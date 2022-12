¡Cristo es la respuesta! | Creciendo en el Conocimiento de Dios

2 Pedro 3:18

Ahora que estamos por concluir el año e iniciar uno nuevo, es apropiado tener propósitos que esperamos que primero Dios se lleven acabo; y creo que uno de los que no deben de faltar, es el de conocer más a Dios.

En 2 Pedro 3:18 dice: “Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén”. Este versículo nos expresa con claridad que el deseo de Dios es que tengamos como prioridad, el conocerlo más y mejor. En esta ocasión, deseo compartir algunos versículos que en mis devocionales más recientes me han llamado la atención y que ciertamente nos lleva a crecer en el conocimiento de Dios que nos es dado por medio de su bendita Palabra; que por cierto, uno nunca deja de aprender y de conocer acerca de quién es Dios, y esa debe de ser una razón poderosa para no dejar de leer la Biblia una y otra vez, pues como testimonio un que tengo años de leer las Escrituras, todavía encuentro cosas que antes no había notado o quizá lo había leído, pero sin el debido entendimiento que ahora por su gracia deseo compartir.

Lo primero es en Romanos 15:5,6 donde dice lo siguiente: Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo”. Me agrada que en este versículo nos dice que Dios es paciente y consolador; y claro que Dios ha sido paciente y consolador y no ha terminado con nuestra vida; a veces somos tan necios, tercos y rebeldes, pero Él nos da nuevamente otra oportunidad; y gloria a Dios por ello. El saber que Dios es nuestro Consolador, es una bendición el saber que aunque en esta vida hay quebrantos, sinsabores, desilusiones, Él nos consuela por medio de su Palabra, por medio de otras personas, de circunstancias que nos recuerdan que Él está presente y que le importamos, que nunca nos va a dejar.

Ahora el saber que Dios es paciente y consolador, debe de influenciar nuestra relación con otros, de tal manera que el pasaje nos dice que: “Esto nos debe de llevar a un mismo sentir en Cristo”; debemos estar unánimes, en armonía y en comunión para glorificar a nuestro Dios, en lugar de pelear y estar divididos, el tener presente que Dios es paciente y consolador, nos debe llevar a comunión los con los demás.

Otro pasaje es Romanos 15:13 que dice: “Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo”. Aquí Dios se presenta como “El Dios de esperanza”; y eso nos debe llenar de gozo y paz, pues nuestra esperanza no está en una institución humana, pues está puesta en Dios pues Él no nos va a fallar, cumple lo que promete. En este 2023, no sabemos que nos depare, pero si sabemos que nuestra esperanza está en Dios.

Finalmente Romanos 16:20 que dice: “Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros”. Simplemente, si Dios es por nosotros; quien contra nosotros (Rom.8:31). También la Biblia nos dice que: “En Cristo somos más que vencedores”(Rom:8:37). Que en este 2023 cada uno de nosotros nos propongamos conocer más a Dios.

