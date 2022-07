¡Cristo es la Respuesta! | ¿Cómo se cierra la boca de los leones?

Daniel 5:20 al 28

La Biblia tiene historias fascinantes como la de Daniel en foso de los leones; que a diferencia de las historias de la Mitología Griega, las historias de la Biblia son reales, y muchas de ellas son increíbles y extraordinarias. En esta historia de Daniel, encontramos algunas verdades espirituales, las cuales haríamos bien en aplicarlas a nuestra vida; para que la boca de los leones sea cerrada y nosotros al igual que Daniel, no suframos ningún daño y que seamos librados de ser devorados.

Quiero comenzar por decirle que la Biblia describe a Satanás como un león; el 1 Pedro 5:8 dice: “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar”. En este pasaje se nos dice que el diablo es nuestro adversario, que es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar; es decir que el diablo no está pasivo, él está activo, no está a la defensiva, está a la ofensiva; y nosotros debemos estar atentos a sus ataques y sus asechanzas. También la Biblia nos menciona en Efesios 6:12 “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes”. El diablo y sus ejércitos, están en contra de nosotros con el único propósito de robar, matar y destruir; por lo tanto, haremos bien en tomar en cuenta lo que Dios dice en su Palabra acerca de cómo se cierran la boca de los leones.

En Daniel 6:16, el rey Darío le dice a Daniel: “ El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre”. Y en el versículo 20 le dice: “Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tu continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?” Aquí en un par de ocasiones, el rey se dirige a Daniel como alguien que constantemente sirve a Dios; esa es una de las cosas que necesitamos hacer para cerrar la boca de los leones. Debemos servir en la casa, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que estemos, siempre dispuestos a ayudar a otros, a ser de bendición a los que nos rodean, siendo siervos de Dios. Un creyente que no sirve a Dios, con el tiempo será alguien que todo critica, que nada le parece, egoísta, carnal y ocioso.

Siguiendo con la historia, Daniel estuvo en el foso por varias horas, y no es difícil imaginar que durante ese tiempo estuvo orando, y la oración es un recurso poderoso para tapar la boca de los leones. El Señor Jesucristo dijo: “ Velad y orar, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil”. Un varón de Dios dijo: “Permanecemos en la oración, o permaneceremos en la tentación”.

Finalmente y no menos importante, en el versículo 23 dice que la razón por la cual el Señor guardó la vida de Daniel, es porque él había confiado en su Dios. Cuando dejamos de confiar en nosotros mismos, en las personas, en las circunstancias y sólo confiamos en Dios, eso va a cerrar la boca de los leones.

Que el Señor nos de la gracia de vivir de esta manera. ¡Amén!

