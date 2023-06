¡Cristo es la respuesta! | ¿Cómo No Desmayar?

Salmo 27:13 y 14

En el Salmo 27:13 y 14 la Biblia dice: “Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová, en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová; esfuérzate, y aliéntese tu corazón; sí, espera a Jehová”. Aquí el salmista, que en este caso es el rey David, dice “Hubiera yo desmayado “, luego menciona un par de cosas que impidieron que él desmayara, que perdiera el ánimo, el valor, las fuerzas para seguir adelante.

Lo primero que él menciona, es la convicción de creer que vería “La bondad de Jehová”; y es que la Biblia nos dice que uno de los atributos que Dios tiene, es que es bondadoso. En el Salmo 25:8 dice: “Bueno y recto es Jehová; por tanto, él enseñará a los pecadores el camino”. Meditando un poco acerca de este versículo, qué bendición es saber que podemos confiar que por cuanto Jehová es bueno, él nos va a enseñar a nosotros los pecadores el camino, para encontrar la salida, para tener una solución, para tener salvación; que por cierto está en la Persona y obra del Señor Jesucristo (Juan 3:16).

Otro versículo que nos habla de su bondad, lo encontramos en Salmo 34:8, que dice: “Gustad, y ved que es bueno Jehová; dichoso el hombre que confía en él”. Aquí el salmista dice que podemos gustar, es decir, que nos podemos agradar, deleitarnos en ver que Él es bueno, y seremos dichosos si confiamos en Él; que por cierto, el saber y ver que Él es bueno, nos debe llevar a confiar en Él.

Otro pasaje que habla de la bondad de Dios, lo encontramos en Nahum 1:7 que dice: “Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia; y conoce los que en él confían”. Hace tiempo leí este pasaje y fue de mucha bendición a mi vida; de entrada, dice que: “Dios es bueno”, eso debe traer fortaleza en el día de la angustia; a nuestra vida vienen problemas, dificultades, quebrantos, tristezas, y todo eso genera angustia, pero gloria al Señor, el saber que Él es bueno, que Él nos ayuda, que nos sostiene, que no nos abandona, eso nos debe fortalecer y nos debe evitar que desmayemos. Concluye diciendo el versículo: “…Y conoce a los que en él confían”; mi oración al Señor, es que yo quiero ser conocido por Él, que en verdad confío en Él. Yo sé que muchas veces hay desánimo, se pierde la confianza, nos sentimos desmayar; pero creo que allí es donde necesitamos clamar a Dios y pedirle de todo corazón que nuestra confianza este en Él por la razón que Él es bueno.

Regresando al Salmo 27, en el versículo 14, leemos: “…Aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón; sí espera en Jehová”. El salmista, no solo creía de todo corazón en la bondad de Dios, pero también dice: “Aguarda en Jehová, espera a Jehová”, pues de allí vendrá esfuerzo y aliento para nuestro corazón.

Un pasaje conocido de la Biblia, lo encontramos en Isaías 40:29 al 31 “Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán”. El esperar y aguardar en Jehová, nos dará todo lo que necesitamos para continuar.

En lo personal, estoy pasando situaciones difíciles en mi salud, en mi familia, en mi trabajo; y yo sé que al igual que yo, está mucha gente; pero no desmayemos, y como el salmista lo hizo, confiemos en su bondad y esperemos en Él. ¡Amén!

Cuando haya desánimo clamar a Dios y pedirle de todo corazón que nos de confianza en ÉL