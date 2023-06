¡Cristo es la respuesta! | Cómo Evitar La Locura

Salmos 85:8

Dice la Biblia en Salmos 85:8 “Escucharé lo que hablará Jehová Dios; porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura”.

Quiero comenzar por definir lo que significa la palabra “locura”; la palabra locura es un sinónimo de insensatez, una acción imprudente o poco razonable que realiza una persona de forma irreflexiva o temeraria. También “locura”, tiene que ver con trastorno o perturbación de las facultades mentales, que en lo personal, creo que se deriva de tener constantemente acciones insensatas o fuera de la voluntad de Dios; por ejemplo, en Deuteronomio 28:28 dice: “Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu”; y en el versículo 34 del mismo capítulo dice: “Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos”; todo esto viene a causa de lo que dice el versículo 15 “ Pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová, tu Dios, y no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones”. Es decir, la locura vendrá a nuestras vidas como consecuencia de nuestra desobediencia a la Palabra de Dios.

También de manera específica, la Biblia nos dice en el Salmo 49:12 y 13ª, “Mas el hombre no permanecerá en honra; es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura…” en este Salmo nos habla de la insensatez de confiar en las riquezas; y creo que yo no me equivoco en decir que mientras nuestra confianza no esté puesta primeramente en Dios, y ponemos nuestra confianza en cualquier otra cosa, tarde o temprano nos llevará a un camino de locura.

Regresando al Salmo 85:8, encontramos un par de cosas que debemos de llevar a cabo para no volvernos a la locura; la primera cosa que tenemos que hacer, es escuchar, y esto tiene que ver con una disposición de atender lo que el Señor tiene que decirnos por medio de su Palabra. En la Biblia tenemos varios ejemplos de ello, en el evangelio de Lucas 10:38 al 42, se nos habla de una mujer llamada Marta, quien tenía una hermana llamada María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su Palabra, pero Marta, se preocupaba por muchos quehaceres, y acercándose a Jesús le dijo: “¿Note da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude”; respondiendo Jesús le dijo: “Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa te es necesaria; y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada”. En nuestra vida, debe de ser una prioridad escuchar, atender y prestar atención a lo que Dios tiene que decirnos en su Palabra, de lo contrario, el afanarnos y turbarnos con muchas cosas, cometeremos la locura, la insensatez de atacar a otros.

Regresando al Salmo 85:8, continúa diciendo: “Porque habrá paz a su pueblo y a sus santos”. En Jeremías 29:11 dice: “Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis”. Algo muy importante que necesitamos considerar, es que en medio de lo que nos toca vivir, especialmente en los tiempos de quebranto, de prueba y de angustia, es que el Señor nos quiere dar su paz, como dice en el Salmo 29:11ª “Jehová bendecirá a su pueblo con paz”; es decir, debemos tener presente que Dios está en control, Él desea nuestro bien, Él no quiere perjudicarnos; y quiere darnos esperanza y consuelo en lo por venir. Si tomamos en cuenta estas cosas, eso evitará que nos volvamos a la locura. ¡Amén!

Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí.

Calle Nube #560, colonia Garita de Jalisco.

Teléfono.: 444-841-5387

Horarios: Domingo: 10:00 A.M. 12:00 P.M. y 6:00 P.M. Miércoles 7:00 P.M.

