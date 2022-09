¡Cristo es la respuesta! | Buscando a Dios

La Biblia nos habla de un rey llamado Uzías, y una de las cosas que él hizo, fue buscar a Dios; Pero lo interesante es como lo llevó a cabo, y los resultados que obtuvo.

En el segundo Libro de Crónicas en el capítulo 26, versículo 5 dice: “Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios; y en estos días en que buscó a Jehová, él prosperó.”Aquí vemos que primeramente, no solo buscó a Jehová, pero persistió en hacerlo, lo cual nos da ejemplo de l manera que Dios quiere que le busquemos; de una forma en que persistamos en hacerlo. No debe ser algo ocasional, ni extraordinario; si no que debe ser algo constante y continuo, tenga ganas o no tenga ganas. Es una tristeza cuando gente en lo que se refiere buscar a Dios dice: “Si me nace hacerlo lo hago, pero sino me nace, no lo llevo acabo.” Cuando el Señor espera que persistamos en buscarlo como lo hizo Uzías.

Por otra parte también vemos el fruto que vino a la vida de este hombre por causa persistir en buscar a Jehová. La Biblia dice que en este tiempo las cosas salieron bien, los planes se llevaron a cabo, aun creo los anhelos y deseos se volvieron una realidad.

Desde hace tiempo cada primer día del año, le he pedido a Dios que me hable específicamente en un versículo, el cual tomo como lema para el resto del año, y trato de recordarlo y meditarlo en repetidas ocasiones para no olvidarlo; y este primero de Enero Dios me habló acerca de buscarlo, y créame, será un buen propósito de año nuevo el que consideremos buscar a Dios, pero no solo unas cuantas semanas, pero a través del año persistamos en buscarlo y de esa manera seamos prosperados de parte de Dios. En mi caso deseo de todo corazón que Dios prospere mi matrimonio, prospere mi familia, prospere mi trabajo, prospere todo lo que lleve acabo, y sin duda Dios puede llevarlo a cabo; pero mi parte será persistir en buscarlo. Dios seguramente hará su parte, la pregunta es ¿persistiremos en buscarlo? Primeramente el Señor, espero que así sea.

En el mismo Libro de Crónicas, capítulo 26 en el versículo 15 al final dice que fue ayudado maravillosamente, esto creo de parte de Dios y como resultado directo que este rey persistió en buscar al Señor. Pensando en ello, creo que hay una diferencia, si le preguntamos a una persona ¿Cómo te ha ido? Y el contesta bien, o si hacemos la misma pregunta y la respuesta sea ¡Maravillosamente! En lo que a mí respecta, deseo que Dios me prospere, pero también será una gran bendición que al igual que al rey Uzías, Dios a mí me ayude maravillosamente; y créame, hay algunas situaciones en mi vida, que espero que sea el tipo de ayuda que Dios me de, de la manera más maravillosa. Pero insisto lo que a mí me toca hacer, es persistir en buscar a Dios; y primeramente el Señor espero que así sea en mi vida y en la de todos aquellos que determinen este año como nunca, buscar a Jehová.

Iglesia Bíblica Bautista

Calle Nube 560, Colonia Garita de Jalisco. Tel. 841-5387 www.ibbslp.org.mx

Horario. Domingo 10:00AM, 12:00 PM y 6:00PM; Miércoles 7:00 PM