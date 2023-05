¡Cristo es la respuesta! | Ayuda En La Aflicción Salmo 13

Recientemente escuché de este Salmo, y tengo que aceptar que en ciertas ocasiones, me he sentido como el salmista cuando dice en Salmo 13:1,2: “¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí?” A veces he sentido en medio de mi aflicción, que no tengo respuesta de parte de Dios, aun suplicando que Él me responda; y me identifico también con el rey David cuando dice en el versículo 3 “Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío; alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte”; y es que en todo tiempo, pero de manera muy especial, en tiempo de adversidad, hay que pedir que Dios alumbre nuestros ojos para que veamos las cosas como Él quiere que las veamos, pues la siguiente frase dice: “Para que no duerma de muerte”; y es que es necesario entender que si nos dejamos llevar por la tristeza, por el desánimo, por la angustia; eso no nos ayuda, nos va a perjudicar y nos puede llevar al punto que: “Duerma de muerte”, dando lugar a que el pecado nos destruya, pues Romanos 6:23 dice, que la paga del pecado es muerte.





Regresando al pasaje, continúa diciendo en el versículo 4 “Para que no diga mi enemigo: Lo vencí. Mis enemigos se alegrarían, si yo resbalara”. Es oportuno recordar que en todo lo que nos toca vivir, Dios siempre tendrá un propósito; pero también es cierto que el diablo y sus ejércitos tendrán un plan, y es: “Robar, matar y destruir”, y debemos estar atentos a ello, pues la lucha no es contra carne y sangre; es decir, no es contra otras personas, sino, contra Satanás y sus ejércitos (Efesios 6:12), quienes buscan vencernos y vernos derrotados.





Continuando con el versículo 5 y 6, David menciona tres cosas que seguramente vinieron como resultado de que “El Señor alumbró sus ojos”, y que haríamos bien en tomar en cuenta en medio de la aflicción. Dice “Mas yo en tu misericordia he confiado; mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien”.





Lo primero que debemos de hacer, es confiar en su misericordia; uno de los atributos de Dios, es su misericordia. La Biblia una y otra vez nos habla de esa misericordia; por ejemplo, en Salmo 103:8 dice: “Misericordioso y clemente es Jehová; lento para la ira y grande en misericordia”; en Lamentaciones 3:22 y 23 dice: “Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad”. Si vamos a tener ayuda y victoria en la aflicción, debemos confiar en su misericordia; si le hemos fallado, si nos hemos equivocado, si hemos pecado; aún así, Él tiene misericordia, ¡Alabado sea su Nombre!





Otra cosa, es que David se alegró en su salvación, así como dice en Habacuc 3:17 y 18 “ Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales; Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación”; y es que la dicha de conocer a Cristo, de tenerlo en nuestro corazón, es que pase lo que pase, venga lo que venga, tenemos la seguridad de nuestra salvación, que por los méritos de Cristo en la cruz del calvario, el día en que muramos, nuestra alma va a ir al cielo; y allí en medio de la aflicción, nuestro corazón se gozará.





Finalmente, dice: “Cantaré a Jehovás porque me ha hecho bien”. La gente, muchas veces para animarse, canta; pues cuanto más los hijos de Dios necesitamos cantarle a Él, porque nos ha hecho bien, Él ha sido paciente, por eso hay que cantarle todo el tiempo, pero en especial en la dificultad. Oh, que el Señor nos conceda hacer estas tres cosas y así tener ayuda en la aflicción. ¡Amén!





