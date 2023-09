¡Cristo es la Respuesta! | ¡Aprovechando Las Oportunidades Que Dios Nos Da!

1 Samuel 3:11 al 18

En el pasaje de 1 Samuel 3:11 al 18, nos narra acerca de cómo Jehová le dice a Samuel lo que hará con el sacerdote Elí por causa de su pecado y el de sus hijos; y podemos leer lo siguiente: “Y Jehová dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe; porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando, pues, Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: Heme aquí. Y Elí dijo: ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras; así te haga Dios y aun te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es; haga lo que bien le pareciere”.

Resulta difícil de creer la respuesta dada por el sacerdote Elí, ya que lo que Jehová le dijo a Samuel, fue acerca de las consecuencias severas, y aun mencionó que quien escuche de ello, le retiñiría en ambos oídos; mas la repuesta de este hombre fue: “Pues él es Dios, que haga como él quiera”. Uno no sabe que pensar, pero es una resignación y una conformidad que asustan. Y quiero hacer algunas reflexiones que nos pueden ayudar a aprovechar las oportunidades que Dios nos da.

En primer lugar, hay que aprovechar que cuando Dios trata con nuestro pecado, no lo hace de manera inmediata; en el caso de Elí, no solo le mandó decir por medio de Samuel, pero en una ocasión anterior, ya había venido con un varón de Dios y le dijo en 1 Samuel 2:30-34 “ Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente; mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel; y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor; y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees: ambos morirán en un día”.

Sin lugar a dudas, es una gran bendición que el Señor no actúa inmediatamente con nuestro pecado, y es algo que necesitamos aprovechar; en tanto no vengan las consecuencias, no debemos equivocarnos y pensar que podemos seguir como si nada, que es el momento de hacer cambios, de buscar hacer las cosas como Dios manda. Elí, no actuó así hasta que vinieron las consecuencias.

Otra cosa que debemos tomar en cuenta, es el carácter de Dios. En el Salmo 103:8 dice: “Misericordioso y clemente es Jehová; lento para la ira, y grande en misericordia”. Y en Isaías 55:7 dice: “Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar”. Estoy seguro de que si Elí se hubiera arrepentido, tomando pasos en la dirección correcta, buscando hacer la voluntad de Dios; habría encontrado perdón, teniendo de parte de Dios una nueva oportunidad.

Finalmente, hay que entender que hay tiempo de consecuencias, porque con Dios no se juega. Proverbios 6:15 dice: “Por tanto, su calamidad vendrá de repente; súbitamente será quebrantado, y no habrá remedio”. Así sucedió con Elí, y no porque Dios no fuera paciente, no fue misericordioso, ni perdonador; sino porque Elí no aprovechó las oportunidades que el Señor le dio.

Oh, que Dios nos de la sabiduría de en verdad aprovechar las oportunidades que Él nos da. ¡Amén!

