¡Cristo es la respuesta! | Amor o Condenación eterna

Juan 3:16-21

En un mundo lleno de maldad, el evangelio de Juan 3:16-21 nos muestra el amor divino hacia la humanidad y la elección que cada ser humano debe tomar. En este pasaje, encontramos la relación entre la humanidad y Dios expresada en las siguientes verdades.

Dios nos ama de una manera especial. Juan 3:16 nos dice: "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito." Esto es un amor extraordinario que llevó a Dios a enviar a su Hijo para que, únicamente a través de Él tengamos salvación.

Cristo no vino a condenar a los hombres, sino a salvarlos. Jesús no vino a este mundo con el propósito de condenar, sino para ofrecer salvación a todo aquel que cree. Juan 3:17 afirma: "Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él." Esto nos recuerda que el deseo de Dios es redimir a la humanidad y ofrecer la vida eterna.

La condenación eterna por rechazar la salvación. Juan 3:18: "El que cree en Él no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios." La condenación eterna no proviene de Dios, ya que Él ha hecho todo para salvarnos; la condenación proviene del rechazo de la salvación que Dios nos ofrece.

Hay condenación eterna por amar más nuestras obras. Jesús en el versículo 19 nos muestra otro aspecto por el cual el hombre se condena: "Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas." La condenación surge de amar más nuestras acciones pecaminosas que la salvación que Cristo ofrece. Seguir nuestras propias obras en lugar de confiar en la gracia de Dios nos aleja más de la luz y nos hunde en las tinieblas.

Una vida en Cristo refleja luz, una vida sin Cristo refleja tinieblas. Estos versículos 20 y 21 nos exhortan a examinar nuestra vida: "Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios." Una vida sin Cristo refleja la oscuridad, porque Él es el único que a través de la salvación, ilumina nuestras vidas.

Este pasaje nos recuerda que el amor de Dios es inmenso, y su deseo es salvarnos y llevarnos a una relación eterna con Él. También nos presenta una elección fundamental: aceptar el amor divino y la salvación o enfrentar la condenación eterna. Esto es un recordatorio de que el amor de Dios se manifestó a través de Jesús, y la respuesta a ese amor determina nuestro destino eterno. Así que, ¿qué eliges? La invitación divina está abierta, y la elección es suya.

Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí.