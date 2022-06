¡Cristo es la respuesta!

Hombre De Verdad Proverbios 20:6

Éste próximo domingo se celebra “El día del padre”; y recordé lo que la Escritura dice en Proverbios 20:6 que dice: “Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará?”.

Muchos siendo sabios en su propia opinión proclaman su propia bondad, hablan de sus cualidades, de aciertos, y tienen la idea que son buenos hombres; pero la Biblia dice: “Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará?

Debemos entender que aunque hay muchos pensando que son buenos hombres, en realidad son muy pocos y hay que buscarlos como aguja en un pajar. Es necesario entender que un hombre de verdad es aquel que ha decidido poner en práctica lo que la Biblia enseña acerca de cómo debe actuar un hombre; y como consecuencia, ese hombre será lo que Dios quiere que sea en todas las áreas de su vida, ya sea como hijo, como hermano, esposo y como padre. El mejor ejemplo que tenemos de un hombre de verdad, es el Señor Jesucristo; y quiero mencionar algunos versículos que nos hablan acerca de su conducta, y que si nosotros lo imitamos, estaremos siendo hombres de verdad.

En Mateo 11:28 al 30 dice: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga”. Aquí encontramos dos cualidades del carácter de Jesús, que es la mansedumbre y la humildad.

Alguna vez escuché que mansedumbre, es poder bajo control, de tal manera que uno no se deja llevar por las emociones, sino que actúa teniendo dominio propio, en lugar de dañar, lastimar, se decide actuar con mansedumbre.

Pero cuántos de nosotros como hombres nos hace falta esa cualidad de carácter, ya que somos muy impulsivos, y la mayoría nos la pasamos reaccionando a lo que nos hacen, cuando si vamos a hacer hombres de verdad, es necesario actuar con mansedumbre.

Otra cosa que menciona el pasaje, es la humildad, y es que como hombres batallamos con soberbia, orgullo, vanagloria; pensamos que somos autosuficientes, que no necesitamos a nadie y para empezar necesitamos de Dios; una frase que regularmente recuerdo es que sin Dios no somos nada, y lejos de él, nada podemos hacer.

En mi experiencia es que si voy a ser lo que Dios quiere que yo sea, definitivamente necesito ayuda divina, y es que al Señor le agrada cuando reconozco que yo no puedo que yo lo necesito, que sin su ayuda no voy a salir adelante; pero para esto se necesita la humildad, que es una característica de un hombre de verdad. En la Biblia dice que cuando Dios creó a la mujer, estaba pensando en darle al hombre una “Ayuda idónea”, porque si vamos a ser los esposos y los padres que Dios quiere que seamos, es necesaria la ayuda de nuestra esposa, y qué difícil se nos hace aceptar esto, porque una vez más, los hombres tendemos a ser sabios en palabra y opinión, pensando que todo lo sabemos, y que no necesitamos ayuda por falta de humildad.

Que Dios nos permita imitar el carácter de Cristo y así ser hombres de verdad. ¡Amén!

