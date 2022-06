¡Cristo es la respuesta!

Viendo El Pecado Conforme a la Palabra de Dios

Proverbios 30:12

En Proverbios 30:12 la Biblia dice: “Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia”. La Biblia nos advierte acerca de una generación limpia, pero en su propia opinión; es decir, que para esta generación lo que importa es su propia opinión, lo demás sale sobrando, incluyendo lo que la Biblia enseña, especialmente en lo que se refiere al pecado, y por esa misma razón, no se limpian de su inmundicia, no ven la necesidad, no le toman importancia, les da igual.

De la gente que no conoce a Cristo y que no toma en cuenta a Dios para nada, de ellos es exactamente lo que se puede esperar. Lo lamentable es que uno de los más grandes males que enfrenta esta generación de cristianos, es que muchas veces están siendo sabios en su propia opinión, no se está obedeciendo la Palabra de Dios, y como consecuencia, no se limpian de su inmundicia.

Hace años me enteré de una estadística que se hizo en los Estados Unidos, donde el índice de divorcios entre personas llamadas cristianas y los que se dicen ateos estaba a la par, esto es inconcebible, porque se espera que el creyente tenga temor de Dios, que busque obedecer lo que la Biblia enseña, pero eso no está pasando, y la razón es precisamente que aunque conocemos lo que Dios dice, se le da más importancia a la opinión personal, a los propios pensamientos, y por lo mismo el pecado nos está destruyendo.

Al no limpiarnos de inmundicia, mucha gente, incluyendo cristianos, en vez de ver el pecado como Dios quiere que lo vean, lo están justificando, y aún lo están proyectando; esto último lo vemos desde el libro de Génesis, cuando Dios confronta a Adán con su pecado, y éste en vez de asumir su responsabilidad, él responde: “La mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí”, él culpó a su mujer, y de manera indirecta también a Dios, porque dijo: “La mujer que me diste”, es como dando a entender que si no se la hubiera dado, nada de lo que pasó, hubiera sucedido. Así, muchos culpan a otros por su pecado; a los hijos, al cónyuge, al pastor, a los hermanos de la iglesia, a todo mundo; antes de reconocer que uno es el problema. El colmo de esta manera de pensar, es cuando todavía encima de que hay rebeldía y desobediencia a lo que Dios manda, se decide actuar de acuerdo a su propia opinión, y se culpa a Dios, cuando en realidad sencillamente se cosecha lo que se ha sembrado.

Mi oración es que dejemos de ser sabios en nuestra propia opinión, que veamos el pecado de acuerdo como la Palabra de Dios lo ve, y de esta manera reconozcamos nuestra inmundicia y busquemos que el Señor limpie nuestra vida para tener su bendición. ¡Amén!

Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí.

