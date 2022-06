¡Cristo es la respuesta!

En El Día de la Adversidad, considera…

El miércoles por la mañana, tuve la oportunidad de leer mi Biblia en el Libro de Eclesiastés; y nuevamente captó mi atención lo que dice en el versículo 7 capítulo 14, “En el día del bien goza del bien; y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él”. Primeramente, Dios dice: “En el día del bien, goza del del bien…” que cuando las cosas nos favorezcan, resulten como nosotros pensamos y planeamos, es normal estar gozosos, contentos y alegres; y en el pasaje nos aclara que ese día Dios lo hizo, que Él fue quien permitió que ese día llegara a nuestra vida, por lo tanto debemos estar agradecidos con Él; pero es lamentable que luego nos vienen cosas buenas, somos bendecidos, hay prosperidad, las circunstancias se acomodan a nuestro favor, y pensamos que es porque somos nosotros quienes lo logramos, por nuestra inteligencia, por nuestra capacidad, porque nos hemos esforzado; y sé que en toda situación es necesario que hagamos nuestra parte, pero finalmente quien nos da salud, quien nos da capacidad, nos permite ser diligentes y esforzados, es Dios; no debemos olvidarlo, y sí, en el día del bien, gocémonos, pero expresando una profunda gratitud a Dios, pues Él es quien hizo ese día. Amén.

Siguiendo con el pasaje, la Biblia dice: “En el día de la adversidad, considera”, así como hay un día del bien, también dice el Señor que hay un día de adversidad; y ahí nos pide que consideremos, es decir, hay que pensar, reflexionar y meditar.

Lo primero es que nos cuesta trabajo aceptarlo, la Biblia nos enseña que ese día Dios lo hizo, espero que no tengamos ningún problema en aceptar que el día del bien fue Dios quien lo hizo; pero el aceptar que fue Él quien hizo el día de la adversidad, como que es más difícil entenderlo; pero la Biblia enseña exactamente eso. Es muy común que cuando venga la adversidad, nuestro pensamiento sea, ¿por qué a mí?, ¿por qué yo?; y partiendo de la base que es Dios quien hizo ese día, sería bueno poner en práctica lo que alguna vez escuché, que cuando venga la adversidad, no preguntar ¿Por qué?, sino para qué , qué es lo que Dios quiere enseñarme, qué quiere mostrarme, qué cosas quiere que yo cambie; otra vez, qué lamentable es que venga la adversidad y no nos tomamos el tiempo de reflexionar, y mucho menos para hacer cambios o buscar mejorar áreas en nuestra vida, y se sigue como si nada hubiera pasado, sin tomar en cuenta a Dios.

Concluyo escribiendo lo que escuché decir a un misionero, él dijo que los aldeanos en África tienen más sentido común que los cristianos, ya que más tarda en caer un rayo en una choza, que ellos en estar ofreciendo sacrificios y ofrendas a sus ídolos e imágenes; y los creyentes buscan explicaciones, justificaciones del por qué de las cosas, y hasta al ultimo se busca a Dios, que es lo que en primer lugar se debe de hacer.

Que el Señor nos dé sabiduría para en todo momento, tomarlo en cuenta, tanto el día del bien, pero también en el día de la adversidad, pues Dios hizo tanto lo uno como lo otro.

