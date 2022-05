¡Cristo es la respuesta!

María: Una Mujer Ejemplar

Lucas 1:46 al 55

Sin lugar a dudas María quien fue la madre de Jesús aquí en la tierra, fue una mujer ejemplar; y aunque de ninguna manera la vamos a considerar como la religión quiere que lo hagamos, en la Biblia encontramos pasajes que nos permiten ver que efectivamente, María fue una mujer ejemplar.

Con motivo de este pasado 10 de mayo que fue el Día de la Madre, quisiera con base en Lucas 1:46 al 55, compartir verdades bíblicas que aplican a todo creyente, pero en esta ocasión deseo enfocarlo a las mujeres y de manera especial a las mamás.

En Lucas 1:47 dice María: “Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador”.

En primer lugar, María reconoce a Dios como su Salvador, ella seguramente sabía acerca de un Mesías prometido de parte de Dios, que vendría a salvar a su pueblo de sus pecados; después ella entendió que esto se llevó a cabo al morir Jesús en la cruz del calvario, luego ser sepultado, pero el tercer día resucitó y al pasar los días ascendió al cielo para estar sentado a la diestra de Dios. Aun en Hechos 1:14 dice en los comienzos de la iglesia, que todos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. Qué importante es saber que cuando una persona acepta a Jesús como su Salvador, no solo cambia su destino eterno (En lugar de ir al infierno, ahora va al cielo), pero la vida de esta persona cambia, pues en 2 Corintios 5:17 dice:

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”.

Por tener a Jesús como su salvador, no solo ella está en el cielo, pero su vida fue cambiada, por lo tanto, eso hizo que ella fuera una mujer ejemplar.

Siguiendo con el pasaje, en Lucas 1:48 dice: “Porque ha mirado la bajeza de su sierva…” Quiero llamar la atención al concepto que María tenía de sí misma, porque ella dice:

“Porque ha mirado la bajeza”, es decir que en María no había soberbia, no había pretensión, sino humildad, y creo que esa fue una de las razones por las cuales Dios la escogió para que fuese la madre de Jesús; ella al considerar su bajeza, no era sabia en su propia opinión, sino que era obediente a lo que Dios le pedía y quería para su vida. Como hacen falta mujeres y madres cristianas que rechacen todo lo que dicen en el feminismo acerca de que son iguales a los hombres, que no debe haber diferencias; mujeres que por el contrario decidan aceptar lo que la Biblia enseña acerca del rol y del papel que Dios tiene para la mujer y así experimentar la bendición de vivir para Su honra y gloria, así como sucedió con María.

Finalmente dice en Lucas 1:48 que María se identifica como su sierva.

Ahora, estas verdades se aplican a la vida de cada cristiano, sin embargo, al aplicarlo a la mujer y a las madres de forma especial, les ánimo a que no se cansen de ser siervas de Dios, de esa manera serán más como Jesús, pues dice la Escritura en Marcos 10:45: “Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos”; y de esa forma podrán ser de bendición a quienes las rodean, a sus seres queridos, esposo, hijos, su familia; y por esta razón la bendición de Dios será sobre su vida, así como lo fue con María.

Mi oración es que usted tenga a Dios como su Salvador, que considere su bajeza y sea una sierva con los demás, para que como María sea una mujer ejemplar. Amén.

