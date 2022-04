¡Cristo es la respuesta!

Cómo Responder a la Palabra de Dios

En la Biblia, en 2 Crónicas 34:8 al 33, se nos habla acerca de como se encontró el Libro de la Ley y la reacción que tuvo el rey Josías cuando se enteró acerca de lo que allí estaba escrito.

Dice en los versículos del 19 al 21, que luego que el rey escuchó las palabras de la Ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahícam hijo de Safán, a Abrón hijo de Micaía, a Safán escriba y a Asías siervo del rey, diciendo: “Andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del Libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para hacer conforme a todo lo que está escrito en éste libro”.

Al obedecer los siervos del rey su instrucción acerca de consultar a Jehová, la repuesta Divina fue la siguiente: “He aquí yo traigo mal sobre éste lugar, y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá; por cuanto me han dejado, y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos; por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar, y no se apagará.

Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová el Dios de Israel ha dicho así: Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y tú te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él.”

En este pasaje al ver cómo el rey Josías de una manera correcta y debida respondió a la Palabra de Dios, debemos tomarlo como un testimonio para nuestra vida y seguir su ejemplo; lo primero es que el escuchó las palabras del libro, es decir, se tomó el tiempo para oír lo que Dios tenía que decirle por medio de su palabra. Desde ahí empieza la falta de disposición de mucha gente, que andan tan ocupados en muchas actividades y no se dan el espacio para leer la Biblia y así conocer lo que Dios les quiere decir.

Siguiendo con el pasaje, dice que el corazón del rey se conmovió, fue afectado cuando se enteró lo que Dios decía en su Palabra; y así debe ser en nuestro caso, no debemos ser fríos, indiferentes al ver sus promesas, al ser advertidos, al saber de las consecuencias de desobedecer a su Palabra; pero también conocer las bendiciones que hay en poner en práctica lo que Él nos pide, todo esto debe conmover nuestro corazón.

Finalmente dice en el versículo 27, que el rey se humilló, no fue soberbio, no fue sabio en su propia opinión, como luego hay mucha gente que aunque sabe lo que la Palabra de Dios enseña, deciden hacer su voluntad, deciden desobedecer a Dios pensando que lo que ellos hacen es lo mejor. Oh! Que el Señor nos ayude a responder correctamente a su Palabra, y así poder tener su bendición.

