¡Cristo es la Respuesta!

La Fe Bíblica

Romanos 1:17

Hace tiempo escuché una frase que creo que es verdad, la cual decía: “Palabras bíblicas, se definen por su uso bíblico”; y en esta ocasión mencionaré algunos pasajes de la Escritura que sin duda nos van a ayudar a entender lo que significa la fe.

De acuerdo a lo que enseña la Palabra de Dios, en primer lugar, la fe bíblica nos va a llevar a recibir la salvación, ya que en Efesios 2:8 y 9, se nos dice: “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe”. La fe, nos lleva a no solo a creer en Dios, pero creerle a Dios, lo que Él dice en su Palabra; al creer que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó para justificarnos y así darnos salvación, el perdón de pecados, y la vida eterna, y esa salvación no es por obras de parte nuestra, sino por la obra de Cristo en la cruz del calvario.

En Romanos 10:17 dice: “ Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios”. Otra característica de la fe bíblica, , es que nos lleva a conocer La Palabra de Dios, ya que por medio de sus promesas, de sus historias, de sus mandatos, de sus enseñanzas y sus amonestaciones, es que nuestra fe crece, es fortalecida; por eso es importante que el cristiano pase cada día de su vida leyendo la Biblia, meditándola, estudiándola y memorizándola, porque es probable que la fe de muchos creyentes esté debilitada debido a que pasamos muy poco tiempo o en ocasiones nada de tiempo leyendo las Escrituras; debemos cambiar eso, ya que, insisto, la fe bíblica nos lleva a conocer más y más de su Palabra.

En Hebreos 11:6 dice: “Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan”. Otro distintivo de la fe bíblica, es que nos lleva a acercarnos a Dios, por medio de su Palabra, pero también por medio de la oración, de congregarnos fielmente en la iglesia, de una vida donde estamos buscando agradarle creyendo firmemente que Él es real, que está presente en nuestra vida, que está al pendiente de nosotros, y que ciertamente si hacemos su voluntad, nos vas a bendecir, nos va a recompensar, así de bueno es Dios, pero es por medio de la fe que nos vamos a acercar y le vamos a buscar.

Finalmente, en 1 Juan 5:4 dice: “Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe”. La fe bíblica nos da la victoria sobre éste mundo. Hemos mencionado que la Palabra “Mundo”, no se refiere a los continentes y los océanos, al planeta en sí; se refiere a la manera de pensar de la gente, la filosofía, al humanismo, al sistema de valores de la sociedad que generalmente van en contra de Dios y de su Palabra, y lo único que nos va a guardar y proteger de toda mentira y engaño y nos va a dar la victoria sobre éste mundo que va de mal en peor, será nuestra fe en Dios y en su Palabra. Que el Señor nos permita vivir con esa fe bíblica. ¡Amén!

Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí.