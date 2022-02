¡Cristo es la Respuesta!

La Importancia de la salvación por Fe Efesios 2:8 y 9

Dios ha establecido en su Palabra que una persona es salva, es decir, tiene vida eterna, el perdón de pecados y la seguridad de ir al cielo cuando muera, por causa de recibir y aceptar a Cristo como su único y suficiente salvador; y esto tiene varias razones las cuales quiero compartir un par de ellas con ustedes, y esto resalta la importancia de la salvación por fe.

En Efesios 2:8 y 9 dice: “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe”. Aquí encontramos la primera razón, pues al final del versículo 9, la Escritura es clara al decir que la salvación que él nos da, no es por obras para que nadie se gloríe; es decir que una persona que cree que por sus propias obras, su conducta, su comportamiento puede tener salvación, pues tiene de qué gloriarse, y decir que se esforzó en cumplir y obedecer en hacer las cosas bien. Pero Dios dispuso que ningún ser humano se tomará merito personal en la salvación; él decidió que toda la honra y la gloria fuera solamente para Él, por esa razón, determinó que la salvación fuera exclusivamente por fe en Jesús, no podemos quitar ni agregar a esto.

Todavía recuerdo cuando a mi mamá le hablé acerca de su salvación y le pregunté que si tenía la seguridad de ir al cielo cuando muriera y ella me contestó que no, he inmediatamente ella me preguntó, ¿A poco tú sí?, a lo cual contesté afirmativamente y ella me dijo: Pues qué soberbio eres, ¿Acaso no tienes problemas con tu esposa?, ¿no tienes dificultades con tus hijas?, y recuerdo que le dije: Eso y más, pero yo tengo la seguridad de mi salvación, no por mis méritos, no por mis obras; sino por los méritos y la obra del Señor Jesucristo al morir por mis pecados en la cruz del calvario y resucitar al tercer día, para darme vida eterna y perdón de pecados, y así toda la honra y gloria es para Dios.

Otra razón poderosa del porqué la salvación no es por obras, es que le resta importancia al sacrificio de Cristo. Hay gente que le resulta inconcebible que por recibir a Cristo tenga salvación; y es que dicen: Qué fácil y sencillo, es gratis; pero a Cristo le costó todo, dejó su trono de gloria para venir a nacer en un pesebre, si usted ve la vida Cristo, se va a dar cuenta que hubo incomprensión, persecución, para terminar su vida siendo abofeteado, escupido, lo latigaron, le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza y ser crucificado con clavos traspasando sus pies y manos, y encima del dolor físico, sufrir el dolor emocional, la burla, el escarnio de la gente y enfrentar y padecer la separación con el Padre diciendo: “Dios mío, Dios mío, porqué me has abandonado. Todo por causa de nuestro pecado, y si usted piensa que por ser buen padre, esposo, hijo o hermano se va a ganar el cielo, daría a entender que lo que Cristo hizo por nosotros fue inútil, no valió la pena, fue en vano; pero de ninguna manera es así, pues su sacrificio es lo único que nos da vida eterna y perdón de pecados, de ahí la importancia de la salvación por fe que tenemos en Cristo Jesús. ¡Amén!