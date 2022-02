¡Cristo es la respuesta!

La maldición en bendición

Deuteronomio 23:1 al 5

En Deuteronomio capítulo 23 versículo 1 al 5, nos habla acerca de gente que habría de ser excluida de la congregación; y a partir del versículo 3 dice: “No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos; no entrarán la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam; y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba”.

Al dar Dios las razones por las cuales los amonitas y los moabitas habían de ser excluidos de la congregación, menciona que estos pueblos alquilaron a un hombre llamado Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Esta historia el Libro de Números capítulos 23 y 24; por tres veces este hombre busco maldecir, pero Dios no lo permitió y lo que termino haciendo, fue bendecir a Israel; y esto es recordado en Deuteronomio 23:5, al final donde dice: “…Tu Dios convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba”.

Siempre que veo este pasaje me detengo a reflexionar en esta declaración que me parece impactante y que trataré de compartir con ustedes, ya que es una bendición ver como esto puede aplicar a nuestras vidas.

Lo primero es que en la Biblia se nos menciona varias veces de situaciones que primeramente eran una maldición, pero que finalmente Dios las cambia en bendición. En el Libro de Ester se nos dice acerca de un hombre llamado Amán, de cómo es que él tramaba la destrucción de los judíos, mas sin embargo, Dios los libró, y son ellos quienes destruyeron a sus enemigos, y dice en Ester 9:21 y 22: “ ordenándoles que celebrasen el día decimocuarto del mes de Adar, y el decimoquinto del mismo, cada año, 22 como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno; que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres”. Y todo esto sucedió precisamente, porque Dios convirtió la maldición en bendición.

Para mí uno de los ejemplos más contundentes de esto, lo encontramos precisamente en la muerte del Señor Jesucristo, ya que en la Biblia en Gálatas 3:13b, donde dice: “Porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero”. Lo que se pensaba que habría de ser una gran derrota, un gran fracaso, terminó siendo la más grande de las bendiciones, ya que Jesús murió, pero al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre, y es por ello que tenemos salvación, perdón de pecados y vida eterna; y todo esto porque, gloria a Dios, Él convirtió la maldición en bendición.

Yo sé que en la vida todos, hemos enfrentado situaciones difíciles, adversas, auténticas maldiciones, cosas que jamás hubiéramos querido que pasaran; sin embargo, tengo buenas noticias, hay un Dios en los cielos que es capaz de convertir la maldición en bendición. Recientemente sucedió algo en mi vida que me ha dolido mucho, que ha traído tristeza y quebranto, pero mi oración al Señor, es que Dios convierta la maldición en bendición, y eso me llena de esperanza y me anima a seguir adelante. ¡Amén!

Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí.

Calle Nube #560, colonia Garita de Jalisco

Teléfono: 444-841-5387

Horarios. Domingo: 10:00 A.M. 12:00 P.M. y 6:00 P.M. Miércoles 7:00 P.M.