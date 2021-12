¡Cristo es la respuesta!

Lo que no debemos de olvidar esta Navidad

En la historia de los ángeles y los pastores que encontramos en la Biblia, nos recuerda lo que en ninguna manera debemos de olvidar en esta Navidad.

Dice en Lucas 2:8 al 12 “Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador; que es Cristo el Señor”. Mencionaré varios pasajes que subrayan una y otra vez la importancia de que Cristo es el Salvador. Ahora, antes de mencionar estos versículos, es importante comentar que la mayoría de la gente de Israel, estaba esperando un salvador que los liberara del imperio romano, el cual los había conquistado los tenía bajo su autoridad; mas sin embargo, a eso no se refiere la Biblia acerca de que Cristo es el Salvador, que por cierto, a decir del ángel, es algo que debemos de tomar de esa manera: “Son nuevas de gran gozo para todos nosotros”.

El primer pasaje que mencionaré es, es Juan 3:16 y 17 que dice: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él”. Dios amó de tal manera a este mundo, que dio Hijo Jesucristo (El Salvador) para que todo aquel que en Él cree no se pierda (En el infierno, que es a donde nos lleva nuestro pecado), mas tenga vida eterna (En el cielo; es decir, que de manera clara y sencilla, que Cristo nos salva de la condenación, de que nuestra alma valla al infierno por la eternidad por causa de nuestro pecado, pues Jesús no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él; y eso es lo que no debemos de olvidar en esta Navidad.

Otro versículo es Lucas 19:10, que dice: “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido”. Cristo de sus propios labios expresó lo que el ángel le dijo a los pastores: “Yo a lo que vine fue a buscar y a salvar lo que se había perdido”. Una vez más vemos se nos menciona, aun en el contexto de Lucas 19:1 al 10, que Jesús nos salva de condenación y podemos tener vida eterna por medio de su muerte en la cruz del calvario, su sepultura y su resurrección, pero todo comenzó con su nacimiento donde el ángel dijo a los pastores que: “Os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor”.

Quisiera preguntar para concluir, ¿Jesús es su Salvador? ¿Usted tiene a certeza de que el día que muera va a ir al cielo? De no ser así, usted necesita aceptarlo como su único y suficiente Salvador, entendiendo que es pecador y que su pecado le condena, pero Jesús vino para salvarle y darle perdón de pecados y vida eterna, y eso es lo que no hay que olvidar en esta Navidad.

