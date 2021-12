¡Cristo es la respuesta!

El Día del Amigo

El próximo domingo 5 de diciembre en nuestra iglesia tenemos un evento que llamamos “El día del amigo”. La intención es que cada primer domingo de diciembre, se ha apartado desde hace 32 años para predicar el evangelio y que gente que conocemos escuche el mensaje y pueda aceptar a Cristo como su único y suficiente salvador.

En esta ocasión deseo aprovechar para invitar a todos aquellos que deseen acompañarnos este próximo domingo a los servicios que se tendrán a las 10:00 A.M. y a las 12:00 del día; y deseo hablar brevemente acerca de lo que se va a predicar y la razón del por qué es tan importante y trascendente que usted y su familia escuchen este mensaje.

El mensaje que se va a predicar, es el evangelio; esta palabra, aunque es muy conocida y la mayoría de la gente la ha escuchado, son pocos los que saben su significado. La Palabra evangelio, significa “El buen mensaje”, “Las buenas nuevas”, “La buena noticia”; y aunque resulte paradójico, para poder entender esta buena noticia, es necesario entender las malas noticias, las cuales principalmente son dos. La primera, es nuestra condición delante de Dios, dice en Romanos 3:10 al 12: “Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno”. Aquí la Escritura nos muestra que todos somos injustos, no entendemos, ni buscamos a Dios; todos nos hemos desviados, hechos inútiles, y nadie de nosotros hace lo bueno, ni siquiera uno; y la razón de porqué Dios nos ve de esa manera, es porque en Romanos 3:23 dice: “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”. No importa que tan buena persona piense que sea, no importa que tantas cosas buenas haga o qué tan bien busque portarse, al final, delante del Señor, todo ser humano es pecador. No somos poco, o más o menos pecadores, sino que grandemente pecadores, ya que no solo con lo que hacemos, con lo que hablamos y también de pensamiento.

Con el tiempo me he dado cuenta que la mayoría de la gente no batalla en aceptar que somos pecadores, pero la otra mala noticia tiene que ver con la consecuencia, que es de acuerdo a Romanos 6:23 que dice: “Porque la paga del pecado es muerte…” Cuando se refiere a la muerte, no se refiere a la muerte física o biológica, que es cuando el alma se separa del cuerpo, sino a la muerte espiritual, que es cuando el alma se separa de Dios por la eternidad; hay un lugar donde todos los pecadores enfrentarán, esta muerte, la Biblia la llama “La muerte segunda”, y esta escrito en Apocalipsis 21:8, donde dice: “Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idolatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda”. Es decir, nuestro pecado finalmente nos lleva al infierno por la eternidad; pero gloria a Dios, en su grande amor, ha dado un remedio, una solución para que nuestra alma no se condene por la eternidad. Esa es la buena noticia, el buen mensaje y las buenas nuevas, en Juan 3:16 dice: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito (El Señor Jesús), para que todo aquél que en él cree, no se pierda (En el infierno), más tenga vida eterna (En el cielo)”. Este es el bendito mensaje de salvación, el cual este domingo se estará predicando en nuestra iglesia, y está cordialmente invitado a escucharlo en “El día del amigo”.

