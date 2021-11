¡Cristo es la Respuesta!

La Palabra de Dios

Salmo 19:7

El domingo pasado, nuestra iglesia celebró lo que llamamos: “El día de la Biblia”; y vino a mi mente un versículo que ha marcado mi vida, y que en esta ocasión deseo compartir con ustedes, en Salmos 19:7, dice: “La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma…”

Siendo yo un adolescente, recuerdo que en casa de mis papás había un nuevo testamento de pastas azules, de esos que regalan un grupo de cristianos que se conocen como los “Gedeones”; y tengo presente que en la parte de atrás, viene un apartado en donde se mencionan versículos bíblicos que se recomienda leer dependiendo del estado de ánimo en el que uno se encuentra, la situación por la que uno este pasando; y varias veces al sentirme desanimado, frustrado, confundido, leía esos pasajes; la verdad no tengo recuerdo de algún versículo en particular, pero no tengo duda de que la Palabra de Dios comenzó a obrar en mi mente y corazón, pues dice en Isaías 53:11: “Así será mi Palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié”.

Mas tarde en mi vida, empecé a conocer otras cosas que como dice en Colosenses 2:8, son “Filosofías humanas y huecas sutilezas”, y fui engañado al punto que hubo un tiempo en mi vida, que lo que yo leía, si venía un versículo bíblico, dejaba de leerlo. Hoy en día, hago exactamente lo contrario, ya que creo que, si algo vale la pena leer, debe tener sustento en lo que la Biblia dice o enseña, porque de lo contrario, será solo humanismo de acuerdo a las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, que es así como concluye Colosenses 2:8.

Todavía recuerdo teniendo discusiones con quien en ese entonces era mi novia y ahora mi esposa, diciéndole que si estuviera en mis manos quitarle la vida a un dictador o a un líder en el poder que dañara o estuviera oprimiendo al pueblo, yo lo haría; claro que ella no estaba de acuerdo. Tiempo después leí en la Biblia en Santiago 1:20 donde dice: Porque la ira de hombre no obra la justicia de Dios.”, y entendí que finalmente, Dios hará justicia sobre todo ser humano, especialmente sobre aquellos que dañan a muchos.

Para concluir, en Junio de 1990, un domingo por la tarde viniendo de la iglesia y rumbo a la casa con pendiente e incertidumbre, leí en mi Biblia un pasaje que dice: “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”, Filipenses 4:6,7. Y pensé ¿por qué no creerle a Dios?, ese día Cristo vino a mi corazón, pues no solo es creer en Dios, pero creerle a Dios, lo que dice en su Palabra que es lo que nos da la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna.

Alabado sea el Señor por su Palabra pues “Su ley es perfecta que convierte el alma”. ¡Amén!

Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí

Calle Nube # 560, colonia Garita de Jalisco. Teléfono: 444-841-5387. Horarios. Domingo: 10:00 A.M. 12:00 P.M. y 6:00 P.M. Miércoles 7:00 P.M.