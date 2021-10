¡Cristo es la Respuesta!

La importancia de consultar A Dios

En la Biblia encontramos una historia que nos enseña claramente sobre la necesidad que tenemos de consultar a Dios antes de tomar una decisión; en Josué 9:3 al 6 dice: “ Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Hai, usaron de astucia; pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recosidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí; y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: Nosotros venimos de tierra muy lejana; haced, pues, ahora alianza con nosotros”. Aunque Josué sospechó que esto podía ser un engaño, los gabaonitas continuaron diciéndoles: “…Éste nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso; estos cueros de vino también los llenamos nuevos, y helos aquí ya rotos; también estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo largo del camino”.

La Importancia De Consultar A Dios

Josué 9:1 al 16

Los hombres de Israel tomaros de las provisiones de ellos, y no consultaron a Jehová, Josué hizo paz con ellos, y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación, Josué 9:12 al 15. La Biblia dice que de dos a tres días llegaron a las ciudades de ellos, y ya no pudieron matarlos pues habían echo alianza con ellos y lo habían jurado por Jehová, Dios de Israel, lo que dio lugar a que cayeran en el engaño, y dice en Josué 9:14 al final: “…Y no consultaron a Jehová”, y en vez de hacer eso, se dejaron llevar por algunas cosas que es necesario tomar en cuenta, precisamente, para que en vez de caer en engaño, decidamos consultar a Jehová; por cierto, esto significa pedir permiso a Dios, esto puede parecer drástico, pero eso es lo que Dios espera que hagamos antes de tomar una decisión, que lo consultemos, lo tomemos en cuenta, que le pidamos permiso; porque de lo contrario será fácil que seamos engañados.

Lo primero es que Josué y el pueblo se dejaron llevar por lo que escucharon, y claro que, para tomar una decisión, no es suficiente con lo que escuchamos, aún la Biblia advierte precisamente a lo que prestamos oído, por ejemplo, en el Salmo 1:1, dice: “Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos…”; en Proverbios 19:27 dice: “Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas

Que te hacen divagar de las razones de sabiduría”. Y en 1 Corintios 15:33 también dice: “No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres”. Una y otra vez la Escritura advierte acerca de lo que escuchamos, por lo tanto, es importante consultar a Jehová.

Otra cosa por la que se dejaron llevar, fue por su vista, y claro que lo que vemos aun nos puede engañar, pues es bien sabido que las apariencias engañan.

Finalmente, el pueblo se dejó llevar por su corazón, por sus emociones, sus sentimientos; cuando la Escritura advierte en Jeremías 17:9 “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?” Una vez más en una sociedad donde se anima a las personas a seguir lo que el corazón les dice, vemos la tremenda importancia de consultar a Jehová. Que el Señor nos conceda consultarle antes de tomar cualquier decisión ¡Amén!

Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí.

