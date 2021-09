¡Cristo es la respuesta!

En Jeremías 36 se nos dice acerca de un acontecimiento que será de bendición reflexionar y que nos habla como aunque el hombre busca desechar la Palabra de Dios, finalmente, Dios cuida y preserva su Palabra, se nos dice que un hombre llamado Baruc escribió lo que Dios le decía al profeta Jeremías, quien también le pidió que leyera esto a oídos del pueblo, lo cual llevó a cabo, y en Jeremías 36:16, dice: “Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero, y dijeron a Baruc: Sin duda contaremos al rey todas estas palabras”; del versículo 20 al 24 dice: “Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama secretario; y contaron a oídos del rey todas estas palabras, y envió el rey a Jehudi a que tomase el rollo, el cual tomó del aposento de Elisana secretario, y leyó en él Jehudi a oídos del rey, y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudi había leído tres o cuatro planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba, y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas sus palabras.”

Aquí vemos por una parte la reacción que tuvo el pueblo, que al escuchar las palabras de Dios, se espantaron y dijeron a Baruc que esto se lo harían saber al rey; seguramente esperando que su reacción fuera la misma, sin embargo, fue completamente opuesta, pues en una actitud irreverente y de menosprecio con un cortaplumas rasgo el rollo y lo hecho en el fuego y no tuvieron temor, el rey y todos sus siervos; tal vez pensó el rey que al actuar de esa manera, las cosas quedarían resueltas, que en esa forma la Palabra de Dios quedaría sin efecto y que ya no había de que preocuparse; pero en el versículo 27 dice: “Y vino la palabra de Jehová a Jeremías, después de que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías, diciendo: Vuelve a tomar otro rollo, y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim rey de Judá”. Y no solo la palabra de Dios volvió a ser escrita, sino que Dios confirmó que por causa de su maldad él castigaría al rey a su descendencia, a sus siervos; y traería sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les había anunciado y no escucharon.

En la actualidad no es diferente, la gente piensa que ignorando, desechando y menospreciando la Biblia, eso va a evitar que se cumpla lo que Dios dice en su Palabra, pero no es así, aun ha habido personas que han buscado destruir la Biblia, la han quemado como el rey, han perseguido y matado a quien la traduce, la imprime y la distribuye; pero aún así, Dios se ha encargado de cuidar su Palabra, de cumplirla y de preservarla, de tal manera que ¡Gloria a Dios!, después de siglos y siglos, todavía a pesar de la persecución, la tenemos con nosotros, alabado sea su Nombre.