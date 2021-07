¡Cristo es la respuesta!

Enfrentando a los enemigos

Nehemías:4

Dios puso en el corazón de Nehemías y del pueblo regresar a Jerusalén para reedificar los muros de la ciudad los cuales habían sido derrumbados; dice la Biblia en Nehemías 4: 1 al 3: “Cuando oyó Sambalat que edificaban el muro, se enojo y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y hablo delante de sus hermanos y del ejército del santuario, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará”.

Es necesario entender que cada vez que los cristianos decidan edificar muros que protejan su vida, su familia, matrimonio y sus hijos, habrá oposición, los enemigos no se van a quedar con los brazos cruzados, ellos van a buscar la forma de impedir y estorbar que los muros sean edificados. Eso sucedió en los tiempos de Nehemías, y esto está sucediendo actualmente.

El versículo que llamó mi atención y que deseo compartir con ustedes, es el versículo 14, que dice: “Después miré, y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, al resto del pueblo; No temáis delante de ellos; acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas.” En todo momento, pero de manera más abierta en estos tiempos los enemigos están tratando de impedir que muros de protección sean edificados para salvaguardar y cuidar lo que Dios ha establecido en su Palabra en relación como ya lo mencioné, en cuanto al matrimonio, hijos, familia, etc.

Lo primero que Nehemías dice es: “No temáis delante de ellos” como ya dije, el ataque del enemigo está presente, es sutil, pero también es fuerte, cada vez es más franco y abierto, y va en contra de lo que Dios dice en su Palabra. Por medio de las redes sociales, la televisión, las películas, la prensa, la música, y uno se espanta de todo lo que está sucediendo; pero todavía no debemos temer. Enseguida Nehemías da la razón de por qué no debemos temer a los enemigos, y dice: “…Acordaos del Señor grande y temible”, y es que hay que tener presente que, si vamos a establecer a nuestras familias con base en lo que Dios manda en su Palabra, Él va a estar de nuestro lado, va a estar a nuestro favor; y como dice la Escritura, “Si él es con nosotros, ¿quién contra nosotros?” (Romanos 8:31), y así como van las cosas, no es difícil imaginar que tener un matrimonio, un hogar, una familia de acuerdo a la Palabra de Dios, será cada vez menos común, pero todavía estando Dios de nuestra parte, todo va a estar bien.

Regresando al versículo 14, también dice: “…Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas”. Nehemías termina por decir que es tiempo de pelear. Recordando lo que dice la Escritura en 2 Corintios 10: 4: “Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas”. Recordando que las armas espirituales son: La Palabra de Dios que es la espada del Espíritu, con la oración, de la cual el Señor dice que: “La oración eficaz del justo puede mucho”, el ayuno, pues Jesús dijo: “Este género no sale, sino con oración y ayuno”. Que Dios nos permita enfrentar a los enemigos.