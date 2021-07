¡Cristo es la respuesta!

El amor de Dios

Juan 3:16

Si de algo debemos de estar seguros es del amor de Dios. En estos últimos meses en medio de mis necesidades, de mis problemas, de mis angustias, de mis temores, si algo ha sido de ánimo y consuelo a mi vida, ha sido el pensar en el amor de Dios ; y en esta ocasión, deseo compartir con ustedes algunos versículos que nos hablan del grande amor que Dios tiene por nosotros.

Primeramente su amor nos da la salvación, en Juan 3:16, dice: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” El gran amor que Dios nos tiene le llevó a dar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del calvario, para pagar por nuestros pecados y resucitar, para de esa manera darnos salvación, perdón de pecados y vida eterna; si tan sólo su amor nos diera la salvación, eso sería suficiente para vivir siempre agradecidos, pero hay más de su amor, en Romanos 5:8 dice: “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros”, es decir, Dios nos ama no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos, no es que merecemos el amor divino, sino que Dios decide amarnos a pesar de ser pecadores; ahora, deseo dejar muy claro, que Dios quiere que vivamos en obediencia a su Palabra, haciendo lo que Él manda, haciendo su voluntad; pero lo cierto es que luego no es así, somos infieles, somos rebeldes, no obedecemos a Dios y hacemos nuestra voluntad, y después vienen las consecuencias de nuestro pecado; dolor, tristeza, quebranto; pero hay buenas noticias, Dios nos sigue amando, porque el amor del Señor es incondicional. Alguna vez escuché que no podemos hacer algo para que Dios nos deje de amar; pero insisto, no se trata de animarnos a pecar, pues esto traerá consecuencias, pero aunque fallemos, Él nos sigue amando.

Otra característica del amor divino, es la que encontramos en Romanos 8:32, que dice: “El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?”. Como ya lo hemos mencionado, Dios estuvo dispuesto a entregar por nosotros, lo más valioso, lo más preciado, lo de más estima, a su Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Ésta es la pregunta que el apóstol Pablo se hace, y la respuesta es sí.

Ahora, es importante entender que “todas las cosas”, es conforme a su Palabra, conforme a su voluntad; no conforme a nuestro capricho, egoísmo o nuestra mundanalidad; lo cierto, es que su amor es generoso, es abundante y no escatima, Él nos da todo lo que necesitamos para seguir adelante en su voluntad, y cumplir de esa forma el propósito que Él tiene para nuestra vida.

Finalmente, la Biblia dice en Romanos 8:38 y 39: “Por lo demás, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor Nuestro”. Si usted se fijó en todo lo que se mencionó acerca del amor de Dios, todo se relaciona con Jesús, y por causa de Él, de su persona, su obra en nuestra vida, pase lo que pase, venga lo que venga, si de algo podemos estar seguros, es de su amor; entre algunas de las cosas que se menciona en el versículo 38, está “lo porvenir”, nadie de nosotros sabe lo que el futuro nos depara, lo que va a suceder más de rato, mañana, en un mes, en un año; lo único que sabemos es que nada nos separará de su amor pues es seguro.

Que Dios nos permita gozar y valorar su amor. Que el Señor les bendiga.